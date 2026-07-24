Ni papas ni calabaza: así se preparan los ñoquis más ricos y cremosos.

Los ñoquis de boniato son una alternativa cada vez más elegida para quienes buscan salir de la receta tradicional de papa o calabaza sin resignar textura ni sabor. Gracias a la humedad natural del boniato, la masa queda mucho más cremosa y delicada, mientras que el agregado de queso crema, queso parmesano, huevos y una cantidad justa de harina ayuda a lograr una preparación liviana que se deshace en la boca.

La receta, elaborada por Emmanuel Paglayan para Cucinare, se completa con un pesto genovés casero preparado con albahaca fresca, piñones, aceite de oliva, ajo y queso parmesano. El contraste entre el dulzor del boniato y la intensidad del pesto convierte a este plato en una opción ideal para una comida especial o para renovar el clásico menú de ñoquis del 29.

Comensales 4 Ingredientes Para los ñoquis 1 ½ kg de boniato.

kg de boniato. 80 g queso crema.

g queso crema. 30 g queso parmesano rallado.

g queso parmesano rallado. 2 huevos.

huevos. 300 g harina 0000.

g harina 0000. Sal, a gusto.

Pimienta negra, a gusto.

Nuez moscada, a gusto. Para el pesto genovés 215 g hojas de albahaca.

g hojas de albahaca. 90 g piñones.

g piñones. 135 g aceite de oliva.

g aceite de oliva. 52 g queso parmesano rallado.

g queso parmesano rallado. Un diente pequeño de ajo.

diente pequeño de ajo. Sal, a gusto.

Pimienta negra, a gusto.

Procedimiento

Cocinar los boniatos en el horno hasta que estén bien tiernos. Dejarlos enfriar, retirar la piel y hacer un puré. Incorporar el queso crema , el parmesano, los huevos, la harina y los condimentos. Mezclar hasta obtener una masa homogénea. Formar cilindros, cortar los ñoquis de aproximadamente 1,5 centímetros y espolvorearlos con harina. Hervir abundante agua con sal y cocinarlos hasta que suban a la superficie. Esperar un minuto más antes de retirarlos. Para el pesto, procesar la albahaca, el ajo, los piñones, el aceite de oliva, el parmesano, la sal y la pimienta hasta obtener una salsa cremosa. Servir los ñoquis recién hechos con el pesto y, si se desea, terminar con más queso parmesano rallado.

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