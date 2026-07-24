La torta de limón de Damián Betular tiene un secreto: un glaseado que la vuelve irresistible.

La torta de limón de Damián Betular conquistó a miles de fanáticos de la pastelería por el equilibrio entre lo dulce y lo ácido, una combinación que realza el sabor de los cítricos sin resultar empalagosa. Inspirada en la pastelería europea, la preparación incorpora ingredientes que elevan una receta clásica y la transforman en un postre ideal tanto para una celebración como para acompañar la merienda.

Uno de los grandes diferenciales de esta receta está en los detalles. Betular utiliza semillas de amapola en el bizcocho para aportar una textura apenas crocante y potenciar el sabor del limón. Pero además, el acabado final tiene un papel clave: un glaseado de limón que aporta brillo, un toque extra de frescura y un equilibrio perfecto con la suavidad de la masa. Esa terminación convierte a la torta en una opción tan atractiva a la vista como irresistible al paladar.

El resultado es una preparación con varias capas de sabor. El bizcocho es esponjoso y húmedo gracias a la combinación de manteca y queso crema, mientras que el relleno de crema de limón con chocolate blanco suma untuosidad sin perder frescura. Decorada con limones confitados y hojas de menta, esta torta demuestra por qué es una de las recetas más buscadas del chef y una excelente alternativa para sorprender a familiares y amigos.

Comensales 6 Ingredientes Para el bizcocho 275 g manteca

g manteca 550 g azúcar

g azúcar 250 g queso crema

g queso crema 6 huevos

huevos 2 yemas

yemas Ralladura de 2 limones

400 g harina 0000

g harina 0000 10 g polvo de hornear

g polvo de hornear ½ cucharadita de sal

cucharadita de sal ½ taza semillas de amapola Para la crema de limón 350 g queso crema light

g queso crema light 150 g chocolate blanco

g chocolate blanco 100 g manteca

g manteca 80 g azúcar impalpable

g azúcar impalpable Una taza jugo de limón Para el glaseado de limón 200 g azúcar impalpable

g azúcar impalpable 3 o 4 cucharadas de jugo de limón recién exprimido

o 4 cucharadas de jugo de limón recién exprimido Ralladura fina de limón (opcional) Para los limones confitados 3 limones

limones 100 g azúcar

g azúcar 100 cc agua

cc agua Hojas de menta fresca para decorar

Damián Betular, pastelero argentino profesional. Foto: Archivo

Procedimiento

Preparar el bizcocho. Batir la manteca a punto pomada con el azúcar hasta obtener una mezcla bien cremosa. Agregar el queso crema y seguir batiendo. Incorporar los huevos, las yemas y la ralladura de limón. Mezclar los ingredientes secos. Unir la harina, el polvo de hornear, la sal y las semillas de amapola. Incorporar esta mezcla en dos tandas a la preparación anterior con movimientos envolventes. Hornear. Dividir la masa en tres moldes desmontables de 26 centímetros enmantecados y enharinados. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 30 minutos, o hasta que un palillo salga limpio. Dejar enfriar completamente. Preparar la crema. Derretir el chocolate blanco junto con la manteca y dejar entibiar. Mezclar con el queso crema, el azúcar impalpable y el jugo de limón hasta obtener una crema lisa y homogénea. Hacer el glaseado. Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta conseguir una consistencia espesa pero fluida. Si se desea, sumar un poco de ralladura de limón para intensificar el aroma. Confeccionar los limones confitados. Cortar los limones en rodajas finas y cocinarlos junto con el agua y el azúcar hasta que estén transparentes y el almíbar reduzca. Armar la torta. Colocar un disco de bizcocho, cubrir con parte de la crema de limón y repetir el procedimiento con el segundo disco. Finalizar con el tercer bizcocho, cubrir toda la superficie con la crema restante y dejar enfriar unos minutos. El toque final. Distribuir el glaseado sobre la parte superior para que caiga ligeramente por los bordes. Decorar con los limones confitados y hojas de menta fresca. Antes de servir, dejar reposar la torta en la heladera al menos una hora para que los sabores se integren y la textura sea aún más cremosa.

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