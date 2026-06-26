Cheesecake de frutos rojos de Damián Betular: el paso a paso para hacerla en casa y que quede perfecta

El cheesecake es uno de esos postres que nunca pasan de moda. Su combinación de una base cremosa, textura suave y un toque frutal en la cobertura lo convierten en una opción ideal para cualquier ocasión, desde una reunión familiar hasta una celebración especial.

Entre las versiones más famosas en Argentina se encuentra la que se vende en Betular Patisserie, la pastelería del reconocido chef y pastelero Damián Betular. Con una crema de queso delicada y una intensa preparación de frambuesas, esta torta se convirtió en una de las favoritas de quienes disfrutan de la pastelería de autor.

La receta fue compartida por Julia Debicki, pastry chef del local, y permite replicar en casa uno de los postres más buscados de la pastelería. Aunque requiere varios pasos, el resultado final vale la pena: un cheesecake elegante, equilibrado y con sabor profesional.

Comensales 4 Ingredientes Para la base del cheesecake 600 g queso crema

g queso crema 120 g azúcar

g azúcar Una yema

yema 2 huevos

huevos 150 g crema de leche

g crema de leche 20 g almidón de maíz

g almidón de maíz 50 g jugo de limón

g jugo de limón Base de masa sablé precocida Para el gelly de frambuesas 600 g frambuesas

g frambuesas 120 g azúcar

g azúcar 10 g agar agar Para la crema de queso 500 g queso crema

g queso crema 500 g azúcar impalpable

g azúcar impalpable 150 g crema de leche

Damián Betular, uno de los chefs más populares de Argentina. Foto: Instagram

Procedimiento

Colocar el queso crema y el azúcar en un bowl y mezclar con un batidor hasta integrar. Agregar los huevos y la yema, incorporando bien cada ingrediente. Disolver el almidón de maíz en el jugo de limón y sumar a la preparación. Incorporar la crema de leche y mezclar hasta obtener una textura lisa y homogénea. Verter la preparación sobre una base de masa sablé previamente cocida. Hornear a 120°C durante 15 minutos y dejar enfriar. Procesar las frambuesas hasta obtener una pulpa uniforme. Colocar la pulpa en una cacerola junto con el azúcar y llevar a hervor. Agregar el agar agar en forma de lluvia y cocinar durante cinco minutos sin dejar de revolver. Retirar del fuego y dejar enfriar completamente. Batir el queso crema con el azúcar impalpable hasta obtener una mezcla suave. Incorporar la crema de leche y continuar batiendo hasta alcanzar una consistencia similar a la chantilly. Colocar la crema en una manga pastelera. Decorar el cheesecake con la crema de queso y el gelly de frambuesas. Llevar a la heladera durante al menos cuatro horas antes de servir.

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