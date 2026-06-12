Las parejas de los jugadores de la Selección Argentina cobraron protagonismo en las últimas semanas a raíz de Muchachas, una serie de Telefe de la que participó Agustina Bascerano, la exesposa de Germán Pezzella.

Cuando la conductora del stream Ángeles y demoios le preguntó si descubrió quién era Pezzella, Bascerano lanzó una risa pícara y luego reconoció: “Sí y no... fue un desenlace muy duro. No voy a juzgar por cosas que ni siquiera sé”.

“Siento que fui la misma persona de siempre, y él no. Nunca pensé que se iba a transformar en eso, o que iba a hacer tal cosa”, aludió al romance que formalizó con la promotora de Turismo Carretera Agustina Tedesco, con quien había mantenido una relación parapela.

Germán Pezzella y Agustina Bacerano (Foto: Instagram @agusbascerano)

”Estuve con él muchos años en una relación muy linda y sana, y no tengo mucho más para decir. No sentí que él haya sido mala persona y no me hubiera dado cuenta”, sentenció la exesposa de Germán Pezzella.

Cómo está Agustina Bascerano hoy

“Lo perdoné”, admitió la nutricionista, quien a fines de 2025 blanqueó la ruptura tras descubrir una relación paralela del futbolista de River.

Agus Bascerano. (Foto: @agusbascerano)

Entonces explicó: “Estoy ciento por ciento en paz conmigo misma. Estoy muy bien”.

En es punto la influencer enfatizó que es “mejor” no compartir amistades en común, pese a los más de 10 años que fueron novios.