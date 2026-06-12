Las parejas de los jugadores de la Selección Argentina cobraron protagonismo en las últimas semanas a raíz de Muchachas, una serie de Telefe de la que participó Agustina Bascerano, la exesposa de Germán Pezzella.
Cuando la conductora del stream Ángeles y demoios le preguntó si descubrió quién era Pezzella, Bascerano lanzó una risa pícara y luego reconoció: “Sí y no... fue un desenlace muy duro. No voy a juzgar por cosas que ni siquiera sé”.
“Siento que fui la misma persona de siempre, y él no. Nunca pensé que se iba a transformar en eso, o que iba a hacer tal cosa”, aludió al romance que formalizó con la promotora de Turismo Carretera Agustina Tedesco, con quien había mantenido una relación parapela.
”Estuve con él muchos años en una relación muy linda y sana, y no tengo mucho más para decir. No sentí que él haya sido mala persona y no me hubiera dado cuenta”, sentenció la exesposa de Germán Pezzella.
Cómo está Agustina Bascerano hoy
“Lo perdoné”, admitió la nutricionista, quien a fines de 2025 blanqueó la ruptura tras descubrir una relación paralela del futbolista de River.
Entonces explicó: “Estoy ciento por ciento en paz conmigo misma. Estoy muy bien”.
En es punto la influencer enfatizó que es “mejor” no compartir amistades en común, pese a los más de 10 años que fueron novios.