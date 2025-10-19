En los últimos días, Germán Pezzella quedó envuelto en un verdadero escándalo mediático. El defensor de la Selección argentina habría puesto fin a su relación con Agustina Bascerano, su esposa desde 2023, en medio de versiones de una supuesta infidelidad, y ella tomó una contundente decisión.

La noticia explotó luego de meses de especulaciones y señales en redes sociales. Todo comenzó cuando Bascerano eliminó de sus redes casi todas las fotos junto a Pezzella, lo que encendió las alarmas sobre una posible crisis.

Germán Pezzella y Agustina Bacerano (Foto: Instagram @agusbascerano)

Finalmente, en Puro Show Pochi de Gossipeame confirmó la separación y reveló detalles que sorprendieron a todos. Según lo que trascendió, Pezzella habría mantenido una relación paralela con Agustina Tedesco, una joven que también estaba en pareja y tenía hijos.

POR QUÉ SE HABRÍAN SEPARADO GERMÁN PEZZELLA Y SU PAREJA AGUSTINA BASCERANO

“Esa mujer, que se llama Agustina Tedesco, también estaba en pareja, con hijos, con un chico de mucha plata”, aseguró Pochi. La panelista fue más allá y contó cómo se habría desarrollado el vínculo: “Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado a ella; se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar”, reveló.

“Desde el entorno me dicen: ‘¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano’. A mí lo que me dicen es que Germán Pezzella efectivamente estaría con Agustina Tedesco”, agregó la panelista.

Germán Pezzella y Agustina Bacerano (Foto: Instagram @agusbascerano)

Por su parte, Pampito sumó su versión: “Yo leí las conversaciones de Pochi con uno de los cuatro protagonistas de esta historia, donde le termina confirmando, con mucha cautela, este romance. Las dos parejas de esta historia se rompieron y los que eran amantes ya están juntos”, cerró.

LA CONTUNDENTE DECISIÓN DE LA NOVIA DE GERMÁN PEZZELLA TRAS LA SUPUESTA INFIDELIDAD DEL FUTBOLISTA

Si bien por ahora, ni Germán Pezzella ni Agustina Bascerano hablaron públicamente sobre la separación, hay un detalle que lo dice todo. La pareja se había casado en 2023 y durante años compartieron su vida en Europa, acompañando la carrera del futbolista en clubes de España e Italia.

Siempre mantuvieron un perfil bajo, lejos de la exposición, pero la noticia de la ruptura los puso en el centro de la escena. En las últimas horas, Agustina anunció el cierre de un negocio que mantenía desde hace dos años y medio “por motivos personales”.

El cierre de la empresa de la pareja de Germán Pezzella (Foto: Instagram)

“Con mucha tristeza les contamos que hasta acá llegamos. Lo intentamos todo para poder seguir, pero por motivos personales, nos toca abandonar este sueño. Gracias a todas las que nos acompañaron estos años. Disfrutamos muchísimo crear para ustedes”, explicó en las redes sociales de la empresa.

