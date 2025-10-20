Con Argentina ya clasificada al Mundial 2026, ahora se conoció el apodo que la ex mujer de Germán Pezzella le abría puesto a la pareja del Huevo Marcos Acuña, según contó Pochi de Gossipeame.

Es que si bien Agustina Bascerano continúa formalmente al lado del defensor de River, lo cierto después de 13 años, el crack estaría en pareja con Agustina Tedesco.

¿Qué tiene que ver en todo esto María Julia Silva? En Puro Show contaron que fue ella quien le presentó a Tedesco a a Pezzella en su cumpleaños, porque se hicieron amigas por los hijos que a su vez son compinches.

El Huevo junto a su esposa Julia Silva. (Foto: @mjuliasilva93/Instagram)

De ahí que desde el entorno de Pedro Gentile, el ex de Tedesco, y también de Bascerano, habrían apodado “manzana podrida” a Silva... Porque el flechazo se dio cuando él estaba de viaje por trabajo.

Germán Pezzella y Agustina Bacerano (Foto: Instagram @agusbascerano)

El pasado en común de la ex y la actual de Germán Pezzella

Lo más curioso de todo es que Pochi de Gossipeame reveló que Agustina Bascerano fue novia de Santiago Ramírez, el papá del hijo de Agustina Tedesco, ahora pareja Germán Pezzella.

De hecho, las modelos “se conocen desde chicas”, porque “las dos iban a un mismo country en zona oeste”.

Como si fuera poco, Agustina Tedesco, la actual pareja de Germán Pezzella, también habría sido pareja de José Manuel Urcera antes de que conociera a Nicole Neumann.