Pamela Pombo pasó por Desencriptados, el ciclo conducido por el Dr. Rulo, y reveló sin filtros cómo el OnlyFans le permitió comprarse su propio departamento en apenas un año y medio de trabajo en la plataforma. “Gracias al Only, yo me compré mi departamento. Suscríbanse”, lanzó con total naturalidad ante la sorpresa del conductor.

LOS PEDIDOS MÁS INSÓLITOS QUE RECIBE PAMELA POMBO EN ONLYFANS

Lo que más llamó la atención fue la confesión sobre los contenidos que sus seguidores le piden y que ella misma no terminaba de creer. Los primeros seis meses de su cuenta fueron manejados por una amiga y el marido de ella, una situación que describió con humor.

Pamela Pombo habla sobre OnlyFans en Desencriptados con el Dr. Rulo

Fue en esa etapa cuando llegaron los pedidos más extraños: “Me pidieron de los pies y dije, ¿es joda esto?”, recordó entre risas. Lejos de quedarse con ese asombro inicial, Pamela aprendió a monetizar cada solicitud: cobró videos de treinta segundos a ciento cincuenta dólares solo por mostrar sus dedos.

La plataforma tiene distintas formas de generar ingresos y la modelo explicó cuál es la que mejor le funciona. El chat privado con los fans es, según ella, la fuente más rentable: “Hablas, hablas, hablas, mandas fotos, videos, te piden, te piden, te piden todo. Lo vas cobrando”, detalló.

También existe la posibilidad de contratar sesiones personalizadas, una modalidad que atrae a quienes buscan una experiencia más exclusiva con sus creadores favoritos.

EL SECRETO DE PAMELA POMBO PARA GANAR DINERO SIN TRABAJAR TODO EL DÍA

Uno de los datos que más impactó en la entrevista fue que Pamela no necesita estar activa todo el tiempo para que su cuenta genere dinero. La suscripción mensual funciona como un ingreso pasivo que corre incluso cuando ella no está disponible.

Pamela Pombo en el programa Desencriptados Por: Captura Infobae

“Yo he tenido meses en los que he estado con problemas personales en los que ni he entrado a ver el Only y factura igual”, reveló, dejando en claro que la plataforma puede convertirse en un negocio que se sostiene solo si se construye bien desde el principio.

La historia de Pamela Pombo se convierte así en un ejemplo más de cómo el mercado del contenido digital para adultos viene creciendo en Argentina, con creadoras que logran independencia económica real a partir de sus perfiles.