La alimentación tiene un impacto directo en el estado de ánimo, y cada vez hay más evidencia científica que lo respalda. Distintos estudios muestran que ciertos alimentos pueden influir en la producción de serotonina, un neurotransmisor asociado a la sensación de bienestar, la estabilidad emocional y la regulación del estrés.

En ese contexto, elegir qué se come todos los días no es solo una cuestión de nutrición física, sino también de salud mental. Incorporar alimentos naturales, ricos en vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, puede ayudar a mejorar la energía, reducir la ansiedad y favorecer un mejor descanso.

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A diferencia de los productos ultraprocesados, que suelen tener exceso de azúcares y grasas, estos alimentos actúan de forma más equilibrada en el organismo. La clave está en incluirlos de manera sostenida dentro de una dieta variada, sin necesidad de hacer cambios extremos.

Qué alimentos ayudan a mejorar el estado de ánimo

Uno de los principales aliados son las nueces, que aportan triptófano, un aminoácido esencial para la producción de serotonina. Además, contienen ácidos grasos omega-3 que también están vinculados con la salud cerebral y cardiovascular.

Hay un cierto grupo de alimentos que ayudan a estar más saludable y de mejor ánimo. Foto: Agencia NA

La palta es otro alimento clave. Además de aportar grasas saludables, contiene potasio y también triptófano. Esto no solo ayuda al estado de ánimo, sino que mejora la hidratación y el funcionamiento general del organismo.

Las verduras de hoja verde, como la espinaca, la rúcula o el brócoli, son fundamentales. Tienen un alto contenido de vitaminas, minerales y ácido fólico, nutrientes que participan en la función cerebral y ayudan a reducir el estrés.

Otros alimentos que impactan en el bienestar emocional

Las cebollas también cumplen un rol interesante: ayudan a bloquear ciertos compuestos que interfieren con la producción de serotonina, lo que favorece su síntesis en el organismo. Además, aportan minerales y tienen efectos positivos en la circulación.

Los arándanos se destacan por su contenido de antioxidantes, especialmente antocianinas. Estos compuestos están asociados a una menor inflamación y a una mejor regulación emocional, lo que puede influir en la prevención de síntomas depresivos.

Alimentos saludables. Foto: IA

Por último, los tomates aportan licopeno, un antioxidante que protege a las neuronas del estrés oxidativo. Su consumo regular se asocia con una mejor salud cerebral y menor riesgo de trastornos del ánimo.

Cómo incorporarlos en la vida cotidiana

Una de las ventajas de estos alimentos es que no requieren preparaciones complejas. Se pueden sumar a comidas habituales sin cambiar demasiado la rutina diaria.

Agregar nueces a yogures o ensaladas

Incluir palta en tostadas o como guarnición

Incorporar verduras verdes en salteados o sopas

Usar cebolla como base de cocción

Consumir arándanos como snack o en licuados

Sumar tomate en ensaladas o salsas

La combinación de estos ingredientes dentro de una dieta equilibrada puede generar mejoras progresivas en el bienestar general. No se trata de soluciones inmediatas, sino de hábitos que suman en el día a día.

Además, el impacto de la alimentación se potencia cuando se acompaña con otros hábitos saludables, como dormir bien, moverse regularmente y mantener vínculos sociales activos.

En definitiva, comer mejor no solo ayuda al cuerpo: también puede ser una herramienta concreta para sentirse mejor todos los días, con cambios simples y sostenibles en el tiempo.