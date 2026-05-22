La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera que había sido internado nuevamente en el Hospital Alemán. En medio de fuertes versiones sobre un supuesto “brote psicótico” y un cuadro de alucinaciones, su hermano Roberto Petersen, decidió romper el silencio y llevar tranquilidad.

Según había contado Pilar Smith en LAM, el chef habría ingresado al centro de salud acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, y habría quedado internado en el área de psiquiatría y neurología bajo observación.

Sin embargo, en diálogo con la periodista Maribel Leone, Roberto negó de manera contundente esa información: “Todo lo que se tiró ayer, que entró en un brote psicótico, etcétera, no es cierto”, aseguró, desmintiendo las versiones que comenzaron a circular sobre el delicado estado del cocinero.

Foto: Captura de X (@Maruleone) Por: Fabiana Lopez

Además, explicó cuál es el verdadero motivo de la internación de su hermano: “Chris está en el Hospital Alemán solo para regular toda su medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con sus médicos”, detalló.

En esa misma línea, Roberto llevó tranquilidad sobre la evolución de Christian y reveló que viene mostrando mejoras en el último tiempo: “Hace cuatro meses que está bien, mejorando de a poco su estado de salud”, cerró.

Roberto Petersen: “Chris está en el Hospital Alemán solo para regular toda su medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con sus médicos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PREOCUPACIÓN POR CHRISTIAN PETERSEN: FUE INTERNADO DE URGENCIA Y ASEGURAN QUE “LLEGÓ CON ALUCINACIONES”

Son momentos de enorme preocupación los que se viven alrededor de Christian Petersen. El reconocido chef fue internado de urgencia y, según revelaron en LAM, habría ingresado atravesando un fuerte episodio de salud mental.

La información fue dada por Pilar Smith al aire del programa que conduce Ángel de Brito, donde contó detalles del cuadro que atraviesa Petersen: “El último momento tiene que ver con el estado de salud de Christian Petersen, quien está internado en estos momentos”, comenzó diciendo la periodista.

Luego, precisó cómo habría sido el ingreso del chef al centro médico: “Ingresó ayer a la noche al Hospital Alemán, acompañado por su esposa (Sofía Zelaschi)“. Pero el dato más impactante llegó segundos después, cuando Pilar reveló el delicado cuadro que habría presentado Petersen al llegar a la guardia: “Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones, eso es lo que nos dicen”, sostuvo en vivo.

Foto: Instagram (@chrispetersenok)

Según detalló, la situación habría requerido atención inmediata: “Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría”. Por fortuna, también llevaron tranquilidad sobre su evolución: “Lograron estabilizarlo y aún no hay parte médico. Aparentemente, mañana podrían llegar a darlo”.

Pilar Smith: “El último momento tiene que ver con el estado de salud de Christian Petersen, quien está internado en estos momentos. Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones, eso es lo que nos dicen”.

Mientras tanto, Christian Petersen continúa internado y bajo observación médica, a la espera de un informe oficial sobre su estado de salud. En LAM también recordaron que es la primera vez que atraviesa una situación delicada similar. A fines de 2025, Christian pasó 26 días internado en terapia intensiva luego de atravesar una dura falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín.