Dormir mal se convirtió en un problema cada vez más frecuente y muchas personas buscan alternativas naturales para relajarse antes de acostarse. En ese contexto, la lavanda volvió a ganar protagonismo por sus posibles efectos sobre el estrés, la ansiedad y la calidad del sueño.

// Cómo es el truco de la palta que combate el insomnio y ayuda a dormir mejor

El bioquímico especializado en estrés y memoria Albert Xamena explicó que dormir cerca de flores de lavanda puede ayudar a disminuir la activación del sistema nervioso simpático, asociado a las respuestas de alerta y “lucha o huida”.

Según detalló el profesional español, estudios realizados con resonancia magnética mostraron cambios reales en la actividad cerebral vinculados al uso de esta planta.

Dormir con flores de lavanda reduce la activación del sistema nervioso simpático. Foto: IA

Además de su aroma característico, la lavanda contiene compuestos naturales como el linalool y el acetato de linalilo, asociados a efectos calmantes sobre el organismo. Distintos trabajos científicos observaron que puede ayudar a reducir el cortisol —la hormona que provoca el estrés—, bajar la frecuencia cardíaca y favorecer un estado de relajación antes de dormir.

Uno de los aspectos que más estudia la neurociencia es la relación entre el olfato y el sistema límbico, la región cerebral vinculada a las emociones y los recuerdos. A diferencia de otros sentidos, los olores llegan de forma más directa a ciertas áreas del cerebro, por eso algunos aromas pueden generar sensaciones inmediatas de calma o bienestar.

Dormir con flores de lavanda reduce la activación del sistema nervioso simpático. Foto: IA

En la práctica cotidiana, muchas personas usan lavanda en forma de flores secas, aceites esenciales, difusores, brumas para almohadas o infusiones. Incluso existe la costumbre de colocar bolsitas con flores secas cerca de la cama o dentro de la ropa de cama para aprovechar su fragancia durante la noche.

Los especialistas remarcan que la lavanda no reemplaza tratamientos médicos cuando hay trastornos severos de sueño, pero sí puede complementar rutinas orientadas al descanso. Mantener horarios regulares, reducir el uso de pantallas antes de dormir y generar un ambiente tranquilo siguen siendo pilares importantes para dormir mejor.

Qué beneficios se asocian al uso de la lavanda

La lavanda también es utilizada por muchas personas para aliviar momentos de ansiedad, tensión muscular y sensación de agitación mental. Según distintos estudios citados por especialistas en sueño y bienestar, su aroma puede colaborar con la relajación general del cuerpo y favorecer un estado más tranquilo antes de acostarse.

La lavanda genera una sensación de relajación en las personas. Foto: IA

Existen distintas formas simples de incorporarla a la rutina diaria. Algunas de las más utilizadas son:

Colocar flores secas cerca de la almohada.

Usar un difusor con aceite esencial de lavanda.

Vaporizar la ropa de cama con bruma aromática.

Tomar té de lavanda antes de acostarse.

Agregar algunas gotas al baño caliente.

Otra alternativa habitual es aplicar unas gotas de aceite esencial diluido sobre un pañuelo o realizar masajes suaves en las sienes y el cuello.

Según los especialistas, el aroma de la lavanda puede ayudar a reducir la tensión acumulada durante el día y generar una sensación de relajación progresiva. De todos modos, recomiendan utilizar productos puros y consultar con profesionales de la salud ante problemas persistentes de insomnio o situaciones particulares como embarazo o tratamientos médicos.