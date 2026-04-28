Dormir mal es un problema cada vez más frecuente, y por eso muchas personas buscan soluciones simples que puedan incorporar en su rutina diaria. En ese contexto, la palta aparece como un alimento con propiedades que podrían ayudar a mejorar el descanso nocturno gracias a su perfil nutricional y a su uso en infusiones tradicionales.

Diversos estudios y registros de medicina natural señalan que tanto el fruto como las hojas del árbol de palta contienen compuestos asociados con efectos relajantes, digestivos y antiinflamatorios, factores que influyen directamente en la calidad del sueño. Estas propiedades se aprovechan especialmente en infusiones nocturnas.

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Además, investigaciones recientes sugieren que consumir una palta por día durante varios meses podría mejorar el tiempo total de sueño y su calidad percibida, lo que refuerza la idea de que pequeños cambios en la alimentación pueden impactar en el descanso diario.

La infusión con hojas de palta: el truco natural que se usa para dormir mejor

Uno de los usos más conocidos dentro de la medicina tradicional es preparar una infusión con hojas de palta antes de dormir. Se trata de una práctica extendida en distintos países de América Latina, donde se la utiliza por su efecto relajante suave.

Los beneficios de la palta para dormir. Foto: Freepik

Las hojas contienen compuestos como flavonoides, taninos y alcaloides que pueden actuar sobre el sistema nervioso favoreciendo la relajación. Ese efecto ayuda a reducir el estrés acumulado durante el día, uno de los principales factores detrás del insomnio.

También se les atribuyen propiedades digestivas. Esto es relevante porque muchas personas duermen peor cuando tienen digestiones pesadas o malestar abdominal durante la noche.

Para preparar la infusión de palta se recomienda:

Usar entre 4 y 6 hojas frescas o secas

Hervirlas en un litro de agua

Cocinar a fuego bajo entre 5 y 10 minutos

Dejar reposar otros 5 minutos antes de colar

Tomarla tibia antes de acostarse

Comer palta todos los días también puede mejorar el descanso

Más allá de las hojas, el consumo del fruto también aparece vinculado con mejoras en la calidad del sueño. Un ensayo clínico de seis meses observó que quienes incorporaron una palta diaria a su alimentación descansaron mejor que quienes casi no la consumían.

Este efecto podría explicarse por la presencia de nutrientes clave para la regulación del sueño, como el magnesio, el potasio y el triptófano. Estos componentes intervienen en la relajación muscular y en la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia.

Los beneficios de la palta para dormir. Foto: Freepik

Además, la palta aporta grasas saludables y fibra, lo que ayuda a estabilizar la glucosa en sangre durante la noche. Esa estabilidad metabólica favorece un descanso más profundo y continuo.

Qué compuestos de la palta ayudan a combatir el insomnio

El potencial efecto positivo de la palta sobre el descanso no depende de un solo nutriente, sino de una combinación de sustancias que trabajan en conjunto en el organismo.

Entre los principales componentes asociados con la mejora del sueño se destacan: