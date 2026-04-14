Estefanía Pasquini decidió ponerle un freno a los rumores sobre un supuesto embarazo con un contundente mensaje en sus redes sociales. A través de un video en Instagram, la esposa de Alberto Cormillot se mostró sincera y visiblemente movilizada por la situación.

“Hay cosas que parecen comentarios sin importancia, pero no lo son”, comenzó expresando, dejando en claro que este tipo de versiones no son inocentes cuando se desconoce la historia personal detrás.

En su descargo, Pasquini explicó que, en su caso, la posibilidad de agrandar la familia no es algo que suceda de manera espontánea: “No puedo ‘quedar’ embarazada sin atravesar tratamientos, procesos largos, desgastantes, emocionalmente muy duros”.

Estefanía Pasquini hizo un descargo tras los rumores de embarazo (Foto: captura de Instagram).

Sus palabras pusieron el foco en una problemática poco visibilizada: los procesos de fertilidad y todo lo que implican a nivel físico y emocional.

LA HISTORIA DETRÁS DEL DESCARGO DE ESTEFANÍA PASQUINI: DOLOR, DUELOS Y RESILIENCIA

La nutricionista también hizo referencia al camino recorrido junto a su pareja, marcado por momentos difíciles: “Hay angustia, frustración, silencios, duelos que no siempre se ven”.

A su vez, destacó el amor y la felicidad que sienten por su hijo Emilio Cormillot, aunque aclaró que eso no borra las experiencias vividas ni los deseos que no se concretaron como esperaban.

Dr. Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini (Foto: Movilpress)

Pasquini fue contundente al explicar el impacto que pueden tener estos comentarios: “Cuando alguien dice algo así como si nada, lo que hace es volver a abrir todo eso. Revive el dolor. Y duele”.

En ese sentido, pidió mayor conciencia y sensibilidad al hablar de temas íntimos: embarazos, hijos o enfermedades. “No sabemos qué historia hay del otro lado”, reflexionó.

EL MENSAJE DE ESTEFENÍA PASQUINI QUE INVITA A LA REFLEXIÓN

El descargo de Estefanía Pasquini no solo buscó aclarar los rumores, sino también generar conciencia sobre el peso de las palabras. Su mensaje final fue claro: “Cuidarnos también es eso”.

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