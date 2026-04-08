Guido, el hermano de Mauro Icardi, visitó La Mañana con Moria y contó que necesita recuperar su relación con el futbolista, algo difícil de conseguir tras las fotos con Wanda Nara y su familia, y en ese sentido reveló en qué parte íntima se hizo colocar un piercing el novio de la China Suárez.

En diálogo con La One y su panel, Guido fue interrogado acerca de su profesión de tatuador, y reveló su tarifa por una “media manga” como la que ostenta su hermano en los brazos. “Si te querés tatuar, yo estoy cobrando 180 mil pesos la sesión”, señaló.

Guido y Mauro Icardi (Fotos: captura América TV y Instagram @mauro_icardi)

“Una sesión dura entre 3 horas y media y 4 horas, lo que aguante la persona”, contó Guido, que explicó que para que una media manga quede bien se necesitan unas tres o cuatro sesiones.

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La One tomó la palabra y le preguntó a Guido si había tatuado partes íntimas, el joven le contestó que sí y entonces comenzó un divertido ida y vuelta entre ellos que culminó cuando la conductora consideró que “Gimme milk” sería una buena frase a lucir.

En medio de las risas generalizadas, La One le consultó: “¿Tatuaste a tu hermano en alguna parte íntima, porque él es un tatuaje viviente?”. “Creo que no está tatuado en las partes íntimas. Creo que tiene un piercing hace un tiempo”, señaló el joven.

“¿En el pito?”, quiso cerciorarse Moria. “En el pito”, confesó él, mientras el sonidista lanzaba un “piii” y los panelistas quedaban en el más absoluto silencio. “Bueno, lo dijo el hermano”, se defendió Moria, con su habitual perspicacia.

El posteo de Wanda Nara sobre los piercings de Mauro Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En 2017, Wanda Nara reveló que Mauro tiene piercings en sus tetillas y lo mostró con lujo de detalles en sus redes sociales.

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