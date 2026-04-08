La vida de lujo, ostentación y prosperidad que Mauro Icardi lleva en Turquía junto a la China Suárez contrasta con la realidad de sus padres, y su hermano Guido le reprochó la actitud sin vueltas.

“Mauro no ayuda a nadie”, exclamó en La Mañana con Moria.

Todo comenzó cuando Guido aclaró: “Mi viejo no puede tirar manteca al techo, pero no pasa necesidades. Mucha gente dijo que estaba en la miseria, o que necesitaba vender locro por 7.000 pesos. Es una persona honrada, muy humilde, pero que trabaja y se gana su dinero”.

Tras enfatizar que “Mauro no ayuda a nadie”, el rosarino explicó: “Nosotros estamos como todos los argentinos. Trabajamos, llegamos a fin de mes, pero que nos repartan dólares. Vivimos como cualquier argentino de clase media”.

“Nosotros no pensamos que tenga que colaborar porque se separó hace mucho de nosotros. Juega al fútbol desde los 15, hizo su vida y se ocupa de su familia. No le pedimos nada, pero todo se acepta. Si él no se acerca a darnos plata nunca le vamos a pedir porque no lo necesitamos, nos ganamos lo nuesto”, justificó el caso por el divorcio de Juan de Analía.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Además de jurar que él sí ayudaría exclamó: “Por lo menos que no trabajen mis padres”.

La chicana a Guido y su reacción

Al rato, en La Mañana con Moria le mostraron que en redes lo mandaban a “trabajar como el hermano”, y entre risas Guido Icardi contestó: “Estoy buscando laburo. Si tenés algún trabajo para darme avisame”.

Guido Icardi reprochó la actitud de Mauro hacia sus propios papás.

Lo cierto es que el hermano menor de Mauro Icardi se dedica a hacer tatuajes, cobra 180.000 pesos la sesión y va a domicilio en Rosario.