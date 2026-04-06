El regreso de Carina Zampini a La Peña de Morfi por la décima temporada podría resultar una suma que reste, a la luz de las bajas del periodista deportivo Ariel Rodríguez o de la histórica locutora del programa creado por Gerardo Rozín, Eugenia Quibel.

“Hay mucho enojo con esta incorporación”, afirmó Flor de la Ve tras revelar charlas con gente de Telefe.

La conductora de Los Profesionales de Siempre recordó que Zampini “no se habría ido bien” del programa en diciembre de 2016, cuando fue reemplazada por Zaira Nara.

Así vuelve La Peña de Morfi, con Carina Zampini y Diego Leuco.

Entonces, Flor afirmó que “la locutora no vuelve por Zampini”, que estaba relacionado con el “no saludo de despedida a Gerardo Rozín”.

Situación similar a la que habría afectado a Ariel Rodríguez, otro compañero original de Rozín.

La última pareja de Gerardo Rozín en vida

El caso de Eugenia Quibel es el más emblemático, ya que fue la última pareja en vida de Gerardo Rozín.

El conmovedor mensaje de Eugenia Quibel, la última pareja de Gerardo Rozín, a un año de la muerte del conductor

De hecho, la locutora también se habría bajado por considerar que no le daban el espacio que se merecería.

Por si fuera poco, la periodista Ana Laura Román reveló que el dinero que ofrecía Telefe no era tan bueno para quedarse “todo el día en Martínez”.