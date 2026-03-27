Telefe debió tomar una decisión para la continuidad de “La Peña de Morfi” y determinó que, para acompañar a Diego Leuco, Carina Zampini es la indicada para conducir.

Juan Etchegoyen brindó detalles sobre por qué esta medida generaría discordia y se retrotrajo a lo que ocurrió en la etapa en que Gerardo Rozín estaba al frente del ciclo televisivo.

En Mitre Live, reveló por qué hay resistencia para con la actriz Carina Zampini, designada otra vez como conductora del programa.

La fuerte interna de “La Peña de Morfi”: qué pasó entre Carina Zampini y Gerardo Rozín

POLÉMICA POR LA VUELTA DE CARINA ZAMPINI A “LA PEÑA DE MORFI”

“Quiero abrir el programa con una info que va a generar ruido y lo que es a esta hora una interna nuevamente en La Peña de Morfi. Yo les venía contando que una de las candidatas a conducirlo era Carina Zampini. Bueno finalmente la eligieron a ella para acompañar a Diego Leuco y eso provocó una situación escandalosa”, empezó el periodista.

La fuerte interna de “La Peña de Morfi”: qué pasó entre Carina Zampini y Gerardo Rozín Por: eltrece

Y agregó: “Lo que me cuentan diferentes personas de la productora Corner es que no ven para nada bien esta designación. Hablé con distintas personas que me manifiestan que había muchas mejores opciones antes de traer a alguien que no terminó bien con el creador del programa, Gerardo Rozin”.

Para profundizar, el conductor de Mitre Live explicó: “A mi me sorprendió cuando me empezaron a decir esto personas de adentro de la productora porque no me acordaba del episodio Zampini Rozin que la verdad nunca quedó claro que fue lo que pasó”.

Finalmente, Juan expresó: “En su momento se habló de pelea y hay trabajadores tanto de la productora como del canal que esta decisión les hizo ruido porque había otras conductoras para llamar. La frase que a mí me dicen es ‘Juan, habiendo tantas conductoras…’”.