Un video que tiene como protagonista a Carina Zampini se volvió viral en las últimas horas y generó un fuerte debate en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la conductora fue interceptada por una fanática que intentó acercarse para saludarla y pedirle una foto.

En las imágenes, que rápidamente circularon por Twitter y otras plataformas, se puede ver cómo la seguidora se acerca con entusiasmo a Zampini, quien en ese momento caminaba por la calle.

Sin embargo, la reacción de la conductora sorprendió a muchos: Carina evitó el contacto, se mostró incómoda y siguió su camino sin detenerse.

Video: X

La actitud de la exprotagonista de “Dulce Amor” no pasó desapercibida. Mientras algunos usuarios defendieron su derecho a la privacidad y remarcaron que “los famosos también son personas”, otros la criticaron por lo que consideraron una falta de empatía hacia sus seguidores.

El video que encendió la polémica

El fragmento, que dura apenas unos segundos, muestra a la fanática intentando entablar una breve conversación y pedirle una selfie.

Zampini, visiblemente incómoda, le respondió con pocas palabras y se alejó rápidamente. La situación quedó registrada por un testigo que luego compartió el video en redes sociales.

Las reacciones no tardaron en llegar. En los comentarios, muchos usuarios se dividieron entre quienes apoyaron a la conductora y quienes la cuestionaron. “Tiene derecho a decir que no”, “No siempre tienen que estar de buen humor”, “Podría haber sido más amable”, fueron algunas de las frases que se repitieron en la discusión.

El debate sobre la exposición de los famosos

Este episodio reavivó el debate sobre los límites entre la vida pública y privada de las figuras del espectáculo. Carina Zampini, que suele mantener un perfil bajo fuera de la televisión, quedó en el centro de la escena por una situación cotidiana que, gracias a las redes, se transformó en tema nacional.

Por el momento, la conductora no hizo declaraciones públicas sobre el episodio ni respondió a los comentarios que inundaron las redes.