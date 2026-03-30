Julián Serrano vivió un momento de máxima tensión en las calles de Parque Patricios. El influencer contó en sus redes sociales que fue víctima de un violento robo mientras manejaba su auto por la Ciudad de Buenos Aires.

Todo ocurrió cuando Serrano se dirigía a jugar al fútbol con amigos. En medio del trayecto, quedó detenido detrás de un camión de basura, rodeado de contenedores. Fue ahí cuando notó la presencia de dos jóvenes que le generaron desconfianza. “Mi sentido arácnido me decía que algo raro pasaba”, relató.

Foto: TikTok oficial de Julián Serrano.

En cuestión de segundos, uno de los ladrones se acercó al auto, le rompió el vidrio y lo amenazó de muerte: “Dame el celular o te mato”, recordó Serrano. Sin dudarlo, entregó el teléfono para evitar que la situación pasara a mayores. El delincuente escapó a pie, mientras un cómplice lo esperaba en una moto.

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El influencer intentó seguir con su día y fue al lugar donde iba a jugar al fútbol, pero al llegar se encontró con que sus amigos no estaban. Además, cuando quiso recuperar el dinero del estacionamiento, le negaron la devolución.

Sin celular ni GPS, Serrano se desorientó y terminó yendo hacia la zona de Ezeiza. En ese momento, un taxista de unos 70 años lo ayudó y lo guió durante casi 45 minutos hasta que pudo ubicarse de nuevo. “Emprendimos una aventura”, contó el creador de contenido.

Julián Serrano (Foto: Instagram @julianserrano1)

Finalmente, logró regresar a su casa y, por precaución, consultó con un médico para descartar lesiones en los ojos por los vidrios rotos. “Por suerte no pasó a mayores”, aseguró. Aunque el seguro cubrirá los daños del auto, Serrano se mostró frustrado por lo ocurrido y aprovechó su experiencia para advertir a sus seguidores sobre este tipo de robos y la importancia de mantenerse alerta en la calle.

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