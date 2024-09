A una semana de anunciar la sorpresiva separación de Julián Serrano en un live de TikTok, Chiara De Vita utilizó la misma red para contarle a sus seguidores los motivos de la escandalosa ruptura.

La modelo e influencer afirmó que Julián la engañó y la dejó de un día para el otro, en una transmisión con casi 8.000 personas conectadas, entre ellas, Serrano quien enfureció a Chiara con sus comentarios.

CHIARA DE VITA CONTÓ LOS ESCANDALOSOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN DE JULIÁN SERRANO

Mirando a cámara y sabiendo que Julián estaba unido en el vivo, Chiara expresó: “Me dejaste diciendo que tenías que enfocarte en tu carrera y que no te interesaba estar con otras minas, que querías enfocarte en vos”.

Sin embargo, esa no habría sido la razón de la ruptura según De Vita: “Tengo todo escrito lo que me dijiste. Tengo testigos de las cosas que me hiciste que son una verg...”.

“Te ensuciabas la boca diciendo que me amabas. ¡Qué falta de respeto para los que sí me aman!”, agregó.

“¡Qué considerada!”, le comentó Julián a Chiara, en pleno vivo. Furiosa, le contestó: “¿Por qué tengo que callarme yo y tener ataques de pánicos, bajar cinco kilos por semana, mientras vos seguís con tu vida?”.

“Yo pensaba resguardar la relación, nuestro vínculo, y guardarme las cosas lindas. Porque con él me reía un montón. Compartimos momentos que a mí me hacían creer que era amor, pero se ve que era solamente de mi lado”, continuó.

“Porque una persona que te ama no abandona de la manera tan fea. Una persona que te ama no le manda mensaje a los dos días a una mina para subirse el ego”, afirmó.

Y Chiara cerro el tema mandándole saludos a su ex, luego de indignarse con las interacciones que Serrano estaba haciendo en su sensible vivo: “Sí, soy una gorreada, una cornuda. Mi ex sí era un tipazo. Ahora, al frente de 8.000 personas lo puedo decir”.

