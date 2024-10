El 16 de octubre, Julián Serrano cumplió 31 años, la misma edad en la que encontró la muerte uno de sus ídolos Liam Payne, ex One Direction.

Ese día de luto, el youtuber expresó sus sentimientos en X (ex Twitter) y no solo se convirtió en tendencia por sus palabras, también fue blanco de haters que provocaron un gran daño en él, según sus propias palabras. Al punto de tomar una radical decisión vinculada a las redes sociales.

EL DESCARGO DE JULIÁN SERRANO TRAS EL FUERTE HATE QUE RECIBIÓ POR EL TWEET SOBRE LIAM PAYNE

“¿A ustedes les parece bien insultar en masa en el día de su cumpleaños a una persona? ¿Hacerlo tendencia en el día de su nacimiento insultándolo y acosándolo en redes sociales? Así está la sociedad hoy día”, escribió Julián en X, afectado por el odio que cosechó en redes.

Un día después, aún afectado por la muerte de su ídolo de One Direction y por ser destrozado por expresar su sentir al respecto, Serrano agregó: “Querida gente de X, ya pasaron tres días de mi cumpleaños y a pesar de que fueron días muy difíciles para todos, (pero más para mi) pude pasarla bien. Soplé la vela y pedí para que haya paz en el mundo y terminen las guerras”.

“Yo me encuentro bien a pesar de todo (y todos). Espero que pasen lindo fin de semana y día de la madre. Saludos, su gran amigo. El Shuli de la people”, compartió con sus seguidores, sin lograr la empatía.

JULIÁN SERRANO TOMÓ UNA RADICAL DECISIÓN TRAS SER CRITICADO EN MASA EN REDES

“Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo”.

“Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón. Me voy de X”, comunicó Julián Serrano, diciéndole adiós al mundillo que lo hostigó y juzgó sin piedad por simplemente contar qué sintió al enterarse que Liam Payne había muerto.

