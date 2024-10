El 16 de octubre, Julián Serrano cumplió 31 años, la misma edad en la que encontró la muerte uno de sus ídolos Liam Payne.

El excantante de One Direction cayó desde el balcón de la habitación del Hotel CasaSur Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y murió en el acto, según informó el personal del SAME.

Conmovido con la tragedia de Liam, Julián se expresó en X (ex Twitter) y su mensaje se causó revuelo en las redes, al punto de convertir al influencer en tendencia, a menos de dos horas del deceso de Payne.

“Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país y en el día de mi cumpleaños. QEPD”, escribió Serrano junto a un emoji de un corazón roto y su tweet tuvo más de 9 millones de reproducciones, en pocas horas.

SE LE REALIZÓ LA AUTOPSIA A LIAM PAYNE

El exmiembro de One Direction, Liam Payne, falleció el miércoles por la noche tras caerse desde el balcón de su habitación en el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según ha informado TMZ, testigos en el lugar afirman que el cantante actuaba de forma errática antes del incidente.

“Cecilia Insinga está en la morgue, el lugar que puede dar las primeras respuestas”, dijo la conductora de Arriba argentinos, Valeria Sampedro, y le dio paso al móvil.

“Todavía no hay respuestas oficiales. Lo único oficial es que la autopsia terminó ayer, cerca de las 23.30 horas. El cuerpo del ex cantante de One Direction había sido trasladado a la morgue de Viamonte al 1200, cerca de las 20.30 horas”, informó la cronista de eltrece.

Y continuó: “A partir de ahí empezó la autopsia. ¿Qué buscaban los peritos forenses? Si había ingerido drogas, algo que está declarado por la gente del hotel por cómo encontraron la habitación del hotel y por el personal del SAME. Había restos de droga por todos lados, encendedores, cigarrillos de marihuana”.

“Pero más allá de lo que encontraron en el hotel, los peritos forenses tienen que determinar qué es lo que había ingerido y si las sustancias le provocaron la situación en la que estaba este hombre”, detalló Insigna.