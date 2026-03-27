El mundo del cine está de luto: murió James Tolkan, recordado por interpretar al implacable profesor Strickland en Volver al futuro y por sus icónicos papeles en clásicos de los ‘80.

Según informó un portavoz cercano a su familia, el actor falleció a los 94 años en Saranac Lake, en el estado de Nueva York, durante la noche del jueves. Sin embargo, la noticia recién trascendió públicamente en las últimas horas, generando conmoción entre los fanáticos.

Tolkan dejó una huella imborrable en Hollywood con personajes de carácter fuerte y presencia inolvidable. Además de su papel como el estricto director Strickland —uno de los más recordados de la saga—, también participó en Top Gun y en Masters of the Universe, donde interpretó al oficial Lubic.

Foto: Instagram (@backtothefutureargentina) Por: Fabiana Lopez

En redes sociales, distintas cuentas dedicadas al cine lo despidieron con mensajes cargados de emoción, destacando su legado en películas que marcaron época.

Dueño de una presencia única en pantalla, James Tolkan supo ganarse el cariño del público con personajes duros pero memorables, que aún hoy siguen vigentes en la memoria colectiva.

Foto: Captura de X (@BacktotheFuture) Por: Fabiana Lopez

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POR QUÉ LOS GATITOS DE MARIO PERGOLINI CELEBRARON EL DÍA DE VOLVER AL FUTURO ESTE 21 DE OCTUBRE

Cada 21 de octubre los fanáticos del cine celebran el Día de Volver al Futuro (Back to the Future Day), una fecha que nació en homenaje a uno de los momentos más icónicos de la trilogía creada por Robert Zemeckis y Bob Gale en 1985.

La elección del día no es casual: en la película Volver al Futuro II, estrenada en 1989, el protagonista Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, viaja precisamente al 21 de octubre de 2015, acompañado por el doctor Emmett Brown (Christopher Lloyd) y Jennifer Parker (Elisabeth Shue).

La historia retoma justo donde había terminado la primera película. Marty y Jennifer se reencuentran tras la aventura del joven en 1955, cuando de pronto aparece el “Doc” Brown en el famoso DeLorean que convirtió en una máquina del tiempo.

Foto: Universal Pictures