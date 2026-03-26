La anécdota que Moria Casán había contado sobre la actriz consagrada que la importunó al finalizar una función de Cuestión de Género había quedado enigmática, pero como Gustavo Méndez reveló que era Betiana Blum, este jueves la One se explayó filosa contra su colega.

“Tengo una buena relación, pero nunca trabajamos juntas. Solo compartimos una temporada en Punta del Este en un centro de salud espectacular que se estrenaba, frente a la playa nudista. Nos íbamos a tomar sol todos en bolas, pero no la señora”, recordó la conductora de La Mañana con Moria luego de la confusión de si habían coincidido en Brujas.

Entonces, luego de jactarse de la transgresión de la obra que protagoniza con Jorge Marrale, Casán contó: “Viene toda la gente del medio a saludar, divino. (...) Este aquí que viene a saludar y me empieza a decir las cosas que tengo que hacer”.

El posteo de Betiana Blum con Moria Casán. (Foto: @betianablum) Por: Fernando Gatti

Risas de lado arremetió: “Amor de mi vida, Betina Blum, no tengo nada contra vos. Pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar. Yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”.

El comentario de Betiana que sulfuró a Moria

Ofuscada explicó: “Me decía, me parece que te querés ir del escenario. O sea, la visión. ¿Querer irme del escenario con lo que trabajo, que estoy ahí 35 páginas con Marrale, que es un ping-pong? Eso, y decir me parece que tendrías que cortar".

Betiana Blum en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

“Después fue con los chicos lo y les dijo lo que tendrían que hacer”, continuó.

Moria Casán recordó los problemas de Betiana Blum con Soledad Silveyra.

“Quería, Betina Blum, tenemos un director extraordinario, Nelson Valente. Es súper premiado, vive en Barcelona, hace cosas maravillosas y nos dio todas las herramientas para que esta obra sea lo que tiene que ser. Te agradezco. Si querés ser directora andá a otro lado, mi amor. No me querés dar direcciones después que ves una obra”, explotó.

“No nos rompas las pelotas. Preciosa, te quiero igual”, contó.

La arremetida de Moria contra Betiana

Cuando parecía que el asunto estaba cerrado, Moria volvió a la carga: “Soy la mujer que más ha trabajado en teatro y nunca tuvo que bajar una función porque fracasó. Nunca. (...) Soy taquillera. Vendo entradas. Esta cucarda me la pongo porque acá estoy después de 50 años, mi amor, te lo su".

“Se peleó con Soledad Silveyra, tuvo que dejar una temporada (de Humores que matan) porque no había química. Me imagino cuánto le habrá roto las pelotas a la Silveyra”, recordó.

Ahí advirtió: “Yo nunca me quedo con ganas de lo que tengo que decir. Te lo digo a vos, mamita, de esta manera, porque todavía me pareciste muy desubicada y ya está. No me enojé ni nada, pero no tengo ganas de aguantar a la gente”.

“A un neurólogo ya, baby. Neurólogo, preciosa. Vos me podés decir de todo, pero si hay algo que no me podés decir es que yo me quiero escapar del escenario”, sentenció Moria Casán contra Betiana Blum.