Yanina Latorre celebró sus 57 años con un festejo a su medida: íntimo, sofisticado y con mucho brillo. La conductora de SQP organizó una cena “solo de chicas” con alrededor de 40 invitadas en un espacio ambientado especialmente para la ocasión.

La puesta en escena fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Largas mesas imperiales, vestidas con mantelería a cuadros en tonos neutros, llenas de arreglos florales multicolores que aportaban frescura y elegancia.

Rosas, amarillos y lilas se combinaron en centros de mesa abundantes, acompañados por delicadas copas verdes y velas que sumaban calidez a la ambientación.

Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre (Captura de Instagram)

Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre (Captura de Instagram)

Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre (Captura de Instagram)

Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre (Captura de Instagram)

Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre (Captura de Instagram)

Todo ocurrió bajo una estructura vidriada con luces cálidas, que generaban un clima íntimo y chic.

El festejo también incluyó una mesa dulce de alto impacto, con una variedad de postres y petit fours presentados de manera impecable, en sintonía con la estética cuidada del evento.

Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre (Captura de Instagram)

Pero sin dudas, uno de los momentos más destacados fue la sorpresa musical: Carlos Baute apareció en medio de la celebración con un enorme ramo de flores para la cumpleañera y brindó un show en vivo que hizo cantar y bailar a todas las invitadas.

Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre (Captura de Instagram)

LOS IMPACTANTES LOOKS DE YANINA LATORRE PARA CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS

Para la ocasión, Yanina apostó a un look glamoroso y sensual. Primero lució un vestido largo, ajustado al cuerpo y completamente cubierto de brillos en tono dorado, que resaltaba su figura.

Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre (Captura de Instagram)

Más tarde, ya en modo fiesta, se cambió a un outfit más canchero: una minifalda que dejaba ver sus piernas y botas de caña alta, ideal para bailar sin parar.

Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre (Captura de Instagram)

La noche terminó con pista de baile, música y pura diversión, con Yanina como gran protagonista de un cumpleaños que, como ella, no pasó desapercibido.

Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre