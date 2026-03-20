Después de un tiempo alejados de los escenarios, Midachi confirmó su esperado regreso al teatro y lo hizo a pura risa en una entrevista desopilante en el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine).

El trío, formado por Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato, se mostró fiel a su estilo: entre bromas, recuerdos y la promesa de hacer reír a todos, contaron cómo viven este nuevo desafío.

La charla estuvo repleta de anécdotas de sus inicios, personajes clásicos y situaciones insólitas. “Energía pura, cambiarle el ánimo a la gente, decirle que la vida es linda, vamos para arriba, pa pa pa, números populares, reinos entre nosotros”, resumieron sobre el espíritu que los une arriba y abajo del escenario.

Los Midachi hablaron con Mshow de su regreso al teatro Gran Rex como trío histórico (Foto: Ciudad Magazine).

El trío también se animó a hablar de la actualidad del humor y de cómo buscan no ofender a nadie: “Queremos que la gente se ría. No ofender, no molestar. Y si la cagamos, pedimos perdón”, aseguraron, dejando en claro que la risa es su bandera, pero siempre con respeto.

EL SHOW DE MIDACHI: PROMESA DE RISAS Y COMPLICIDAD

Sobre el nuevo espectáculo, adelantaron que habrá de todo: personajes históricos, música, parodias y mucha complicidad entre ellos. “Somos genuinos y fieles a Midachi. Siempre tendremos respeto por las cosas que decimos. Por ahí no nos conocen mucho los pibes chiquitos, pero los papás sí, los abuelos también. Así que creo que vamos a estar bien”, reflexionaron.

Para Midachi, el humor es más necesario que nunca: “El humor es la única válvula de escape para los momentos como estos que vive el mundo desde hace muchos años. Así que a reír. Siempre”, sentenciaron.

Los Midachi hablaron con Mshow de su regreso al teatro Gran Rex como trío histórico (Foto: Ciudad Magazine).

El regreso de Midachi al teatro es una invitación a reencontrarse con la risa, la nostalgia y la complicidad de uno de los grupos más emblemáticos del espectáculo argentino.

El show promete ser una fiesta para toda la familia, con la impronta inconfundible de tres amigos que, después de tantos años, siguen divirtiéndose y haciendo divertir.

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