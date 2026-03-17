La cuenta regresiva ya empezó… y la emoción no se puede disimular. En una charla íntima y sin filtros con Mshow, María Belén Ludueña confirmó una de las noticias más esperadas de su embarazo: el nombre de su primer hijo con Jorge Macri. Y sí, hay historia detrás de la elección.

El nombre que nadie esperaba (y el significado oculto)

Con una sonrisa que lo decía todo, la periodista lo soltó sin vueltas:“Se va a llamar Vito”, reveló, dejando en claro que fue una decisión muy personal.

Según explicó, el nombre no es casual: “Vito es vida, protección, y me parece que con el apellido queda espectacular”.

El posteo de María Belén Ludueña y Jorge Macri ante la noticia del embarazo de la periodista (Foto: Instagram )

Además, confesó entre risas que se tomó ciertas licencias: “El nombre fue una decisión más mía… soy la madre y lo estoy transportando”.

“El nombre fue una decisión más mía… soy la madre y lo estoy transportando”. MARÍA BELÉN LUDUEÑA.

Un detalle que no pasó desapercibido y que ya generó revuelo entre sus seguidores.

A semanas de convertirse en mamá primeriza

Ludueña atraviesa la semana 33 de embarazo, es decir, está a punto de dar a luz. Y aunque reconoce que la ansiedad aparece, su presente es otro:

Se muestra enfocada en el bebé

Está alejada del estrés laboral

Vive esta etapa con calma y conexión emocional

“Estoy muy tranquila, conectando con el bebé”, aseguró, marcando un cambio fuerte en su ritmo de vida habitual.

María Belén Ludueña (Foto: Movilpress)

Jorge Macri, papá a los 60: emoción total

Del otro lado, el entusiasmo también es absoluto. Jorge Macri, que ya es padre de tres hijos, vuelve a apostar a la paternidad… y en un momento muy especial de su vida.

“Está súper feliz, muy contento, acompañándome en todo”, contó ella.

Y agregó un dato que sorprendió: “Él quería ser papá a sus 60 años, así que es como un lujo que se está dando”.

¿Qué pasará con su carrera después del parto?

Lejos de la presión mediática, Ludueña también habló de su futuro laboral y dejó un mensaje claro: no hay apuro.

Con años de trayectoria en los medios, se mostró confiada en que podrá volver cuando lo desee: “Cuando tenga ganas, pediré trabajo… creo que dejé una buena huella”.