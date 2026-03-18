Julieta Zylberberg confirmó su regreso al teatro con la aclamada obra Prima Facie, que tendrá su tercera temporada en el Teatro Picadero. La actriz contó en el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) que volverá a subirse al escenario a partir del primer fin de semana de abril, con funciones los sábados a las 22 horas.

“Estuve en el Picadero hasta fin de año, después hicimos una pausa por el verano y ahora volvemos. Es la tercera temporada y es hermoso lo que pasa con la obra, es increíble”, relató la intérprete, visiblemente emocionada por el impacto que genera la pieza en el público.

La actriz destacó que “Prima Facie” viene de una exitosa gira y que cada función es una experiencia única: “La gente que la va a ver se emociona mucho. Es una obra muy fuerte, intensa, pero es bien importante en este momento. El público sale agradecido y movilizado”, aseguró.

Julieta Zylberberg habló de su regreso al teatro con Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Zylberberg remarcó que el vínculo que se genera con los espectadores es especial: “Se tiende un puente con el público muy especial. Es una obra que disfruté un montón y que por suerte le fue bárbaro”.

NUEVOS DESAFÍOS: “CARRERA DE FONDO” LLEGA EN MAYO

Además de su regreso con “Prima Facie”, Julieta Zylberberg adelantó que está ensayando una nueva obra: “Carrera de fondo”, escrita por Mariana Chaud. El estreno será también en el Picadero, a partir de mayo, con funciones los jueves y viernes.

Julieta Zylberberg en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

“Es otra obra de Mariana Chaud, actuamos Gadiel Sztryk y yo. Estoy muy contenta con este nuevo proyecto”, contó la actriz al programa de Ciudad Magazine que se prepara para un año cargado de teatro y emociones.

DÓNDE Y CUÁNDO VER A JULIETA ZYLBERBERG EN EL TEATRO

“Prima Facie” : sábados a las 22 horas en el Teatro Picadero, desde el primer fin de semana de abril.

“Carrera de fondo”: jueves y viernes en el Picadero, a partir de mayo.

La actriz atraviesa un gran momento profesional y se muestra agradecida por el cariño del público y la oportunidad de seguir apostando al teatro.

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