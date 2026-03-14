Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 14 de marzo,Mirtha Legrand marca agendadesde las 21:30 por la pantalla deeltrece; la diva estará sentada en una nueva edición de los fines de semana junto a Moria Casán, quien actualmente conduce el ciclo La Mañana con Moria.

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand del sábado 14 de marzo del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana la reconocida actriz Verónica Llinás, quien recientemente formó parte de la segunda temporada de En el Barro, la influencer Dani la Chepi y Coco Sily.

MIRTHA LEGRAND REVELÓ EL DRAMÁTICO DIAGNÓSTICO QUE LE DIERON AL NACER

El festejo de Mirtha Legrand por sus 99 años fue un evento que convocó a 75 invitados, pero la conductora no se olvidó de quienes no pudieron asistir a la casa de Marcela Tinayre por ya no estar presentes, en especial a su hermana Goldie.

Mirtha y Goldie Legrand, el día que celebraron el cumpleaños 90.

“Claro que recordé a mi hermana”, aseguró y entonces confesó: “Como saben yo no soy melliza, soy gemela. Cuando yo nací pensaba 1.200 kilogramos, por eso creían que me iba a morir”.

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