Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el segundo programa de este 2026 de la conductora en Buenos Aires.

Este domingo 8 de marzo desde las 13:45 por la pantalla deeltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su programa a las actrices Iliana Calabró y Julieta Nair Calvo.

Iliana Calabró en la Gala del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

También serán de la partida de este fin de semana el bailarín Hernán Piquín, el actor Fabián Mazzei, y el cantante de Árbol Pablo Romero.

Hernán Piquín (Foto: Movilpress)

JUANA VIALE IMPACTÓ CON UN TOP CHOCOLATE Y FALDA NATURALISTA EN EL CUMPLEAÑOS DE SU ABUELA

Para los 99 años de Mirtha Legrand, Juana Viale impactó con un estilismo boho chic de impronta artesanal y silueta fluida. El conjunto consistió en un top tejido marrón chocolate de escote recto y una falda larga estampada con motivos naturales en tonos celestes y verdes. Este outfit, que combinó frescura y sofisticación, resaltó el bronceado de la conductora y su preferencia por prendas nobles y cómodas para eventos de gala familiar.

Juana Viale en el cumpleaños de Mirtha Legrand (Foto: Movilpress).

El look se completó con accesorios minimalistas: aros de hoja plateados, gargantilla dorada y un clutch de cuero suela. Junto a su pareja, Yago Lange, quien coordinó su vestimenta en tonos chocolate, Juana reafirmó su estilo personal con un peinado recogido efecto wet y maquillaje natural. La elección reafirma la tendencia de la “elegancia descontracturada” como el sello distintivo de la nieta de la Chiqui en 2026.

