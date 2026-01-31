Juana Viale comparte en sus redes sociales contenido de todo tipo, desde recortes profesionales, hasta detalles de su cotidianeidad.

Esta vez, la conductora y actriz publicó un álbum con una serie de fotos que grafican cuál es su rutina de entrenamiento.

Así es la exigente rutina de entrenamiento de Juana Viale en el gimnasio | Créditos: Instagram @juanavialeoficial

Se trató de un posteo con cinco imágenes, donde se ve a Juana Viale con cara de sufrimiento al realizar algunos ejercicios, pero de concentración en la mayoría de ellos.

EL ENTRENAMIENTO DE JUANA VIALE

La conductora empezó la publicación con bíceps alternados, luego con un remo con mancuerna -más conocido como serrucho-.

Enseguida agregó una foto haciendo press militar -para hombros- de pie, también con mancuernas; siguió con elevación en caja a una pierna con peso; y terminó con press banca con barra, para entrenar el pecho y completar su rutina full body.