El último programa de Almorzando con Juana tuvo un momento de máxima tensión y sinceridad. Jimena Monteverde, la reconocida chef del ciclo, habló a corazón abierto con la conductora sobre el conflicto que la puso en jaque con Mirtha Legrand.

Todo empezó por un problema de horarios. Monteverde no podía estar en La noche de Mirtha porque tenía un compromiso previo con La cocina rebelde. Esta situación generó un cortocircuito inesperado en la producción y, sobre todo, en la relación con la diva de los almuerzos.

La propia Mirtha Legrand fue tajante: “Si Jimena no está en mi programa, dejo de trabajar”, lanzó, dejando en claro la importancia que tiene la chef en su mesa. Finalmente, la situación se pudo arreglar y Jimena puede continuar haciendo su programa en vivo y participar de las grabaciones de los programas de la legendaria conductora y de su nieta.

JIMENA MONTEVERDE Y JUANA VIALE SE DIJERON DE TODO SOBRE LA CRISIS QUE CASI DEJA A LA CHEF FUERA DEL CICLO

El reencuentro entre Jimena y Juana se dio en el inicio, cuando la conductora anunció que iba a hablar con “la guachita máxima”. “¿Qué querés, querida? Soy la próxima estrella de este canal”, le advirtió Monteverde.

“Estoy contenta que estemos en la misma señal, la del solcito. Se puso un poco caliente la cosa, mamita. ¿Qué pasó? ¿Podés estar en todas partes. ¿Sos Dios?”, le consultó Juana, y agregó más adelante: “Vos te estresaste un poco. Le lloraste a la abuela, le lloraste a todos los que te iban a buscar con el micrófono”.

“Es que estaba angustiada, estaba angustiada”, se defendió Monteverde y Juana le respondió “¡Pooobre!” con ironía. La conductora de La Cocina Rebelde la calificó: “Ella tiene menos corazón…”

