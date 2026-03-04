El mousse de chocolate con huevo duro que compartió Paulina Cocina es una receta simple, distinta y con perfil proteico. La propuesta combina ingredientes básicos y se resuelve en pocos minutos, con una textura cremosa y sabor bien marcado a cacao.
La clave está en licuar el huevo duro junto con pasta de maní, cacao y esencia de vainilla. Aunque suene inusual, el resultado no tiene gusto a huevo: el cacao amargo y el endulzante dominan el perfil y generan un postre intenso, ideal para quienes buscan algo dulce sin harina.
Es una receta rendidora y fácil de preparar. Con dos huevos se logra una porción abundante, que se puede dividir en varios vasitos y conservar en la heladera para que tome más cuerpo.
Ingredientes para la mousse de chocolate
- 2 huevos duros
- 1 cda de pasta de maní
- Un chorrito de edulcorante
- 1 cda de esencia de vainilla
- 3 cdas grandes de cacao amargo
- 4 cdas de agua (y un poco más si hace falta para licuar)
Procedimiento
- Colocar en la licuadora los huevos duros pelados junto con la pasta de maní, el edulcorante, la esencia de vainilla y el cacao amargo.
- Procesar hasta comenzar a integrar los ingredientes.
- Agregar el agua de a poco para ayudar a que la mezcla se vuelva cremosa. Puede necesitar algunas cucharadas extra hasta lograr la textura deseada.
- Licuar hasta que quede una preparación homogénea y sin grumos.
- Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir para que tome más consistencia.
El resultado es un mousse firme, con sabor a chocolate bien definido y una textura sorprendentemente suave. El huevo duro aporta estructura y proteína, pero queda completamente integrado en la mezcla.
