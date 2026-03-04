El mousse de chocolate con huevo duro que compartió Paulina Cocina es una receta simple, distinta y con perfil proteico. La propuesta combina ingredientes básicos y se resuelve en pocos minutos, con una textura cremosa y sabor bien marcado a cacao.

La clave está en licuar el huevo duro junto con pasta de maní, cacao y esencia de vainilla. Aunque suene inusual, el resultado no tiene gusto a huevo: el cacao amargo y el endulzante dominan el perfil y generan un postre intenso, ideal para quienes buscan algo dulce sin harina.

Es una receta rendidora y fácil de preparar. Con dos huevos se logra una porción abundante, que se puede dividir en varios vasitos y conservar en la heladera para que tome más cuerpo.

Ingredientes para la mousse de chocolate

2 huevos duros

1 cda de pasta de maní

Un chorrito de edulcorante

1 cda de esencia de vainilla

3 cdas grandes de cacao amargo

4 cdas de agua (y un poco más si hace falta para licuar)

La receta de mousse de chocolate de Paulina Cocina.

Procedimiento

Colocar en la licuadora los huevos duros pelados junto con la pasta de maní, el edulcorante, la esencia de vainilla y el cacao amargo Procesar hasta comenzar a integrar los ingredientes. Agregar el agua de a poco para ayudar a que la mezcla se vuelva cremosa. Puede necesitar algunas cucharadas extra hasta lograr la textura deseada. Licuar hasta que quede una preparación homogénea y sin grumos. Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir para que tome más consistencia.

El resultado es un mousse firme, con sabor a chocolate bien definido y una textura sorprendentemente suave. El huevo duro aporta estructura y proteína, pero queda completamente integrado en la mezcla.

