El pan de lentejas sin harina de Paulina Cocina se convirtió en una de las recetas más prácticas para quienes buscan alternativas más saludables al pan tradicional. Con las lentejas como ingrediente principal, esta preparación evita las harinas refinadas y propone un pan casero simple, rendidor y nutritivo.

Fiel a su estilo, Paulina Cocina plantea una receta accesible, sin técnicas complejas ni pasos difíciles de seguir. El resultado es un pan que se puede cortar en rodajas, tostar o usar como base para sándwiches, y que se adapta fácilmente a distintas comidas del día.

Además, es una receta versátil que admite variantes según el gusto de cada uno. Se le pueden sumar semillas, un toque dulce con miel o dejarlo en versión más neutra, siempre manteniendo una textura firme y un sabor suave que combina con todo.

Paulina Cocina, una de las grandes influencers culinarias de la Argentina. Foto: Paulina Cocina.

Ingredientes para el pan casero de Paulina Cocina

400 gramos de lentejas crudas

3 cucharadas de aceite

½ taza de agua (aproximadamente)

1 cucharadita de sal

1 cucharada de levadura seca

Opcionales:

huevo

1 cucharada de miel

Semillas

Procedimiento

Colocar las lentejas en agua y dejarlas en remojo durante toda la noche. Al día siguiente, escurrirlas bien. Llevar las lentejas a la licuadora junto con la sal, la levadura, el aceite y, si se desea, el huevo y la miel Licuar mientras se agrega el agua de a poco, hasta obtener una mezcla cremosa pero no líquida. Volcar la preparación en un molde de budín aceitado y, si se quiere, espolvorear semillas por encima. Dejar descansar la mezcla durante una hora. Cocinar en horno moderado durante unos 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/