Rocío Marengo habló a corazón abierto sobre el nacimiento de su hijo y reveló cómo fue el rol de Eduardo Fort durante los días que el bebé permaneció en neonatología. En una entrevista en LAM, la modelo destacó el compromiso y la emoción que atravesaron como pareja en esta etapa tan especial.

“¿Cómo fue el rol de Eduardo en esta etapa?”, le preguntó Pepe Ochoa al aire. Sin dudarlo, Marengo respondió: “Espectacular, Edu es mi compañero, mejor imposible. Aparte estamos los dos fascinados, es como que nos divertimos, es como un juguete, lo ponemos en el medio de la cama, yo lo agarro y lo llevo para mi lado, al rato él se lo lleva para su lado”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort. Captura: Instagram marengorocío

Por su parte, Pilar Smith le reveló: “Eduardo me confesó que de haber sabido lo maravilloso que era este bebé lo hubiese tenido antes”. Y Rocío reafirmó: “Sí, está muy feliz, los dos”. A pesar del susto inicial, Marengo dejó en claro que atravesó la situación con optimismo y acompañada por Eduardo Fort, quien , según sus propias palabras, cumplió un rol fundamental como padre y compañero.

LA IMAGEN QUE MÁS IMPACTÓ A ROCÍO MARENGO AL VER A SU BEBÉ EN NEO

En la misma entrevista, Rocío Marengo detalló cómo vivió la experiencia de que su hijo estuviera en NEO y cuál fue el momento que más la impactó.

“Yo viví la experiencia de NEO con un bebé sano, que solo tenía que engordar, aprender a succionar, tragar y respirar, tres cosas juntas que a los ocho meses ellos todavía no lo hacen. Yo soy muy positiva, que también me hizo bien, lo viví diferente”, explicó.

Rocío Marengo y su hijo (Foto: captura de América).

La modelo contó que su hijo necesitó tiempo para fortalecerse: “Él tenía que estar tiempo, comía por una sonda, y después lo que es duro también de ver es que le ponen esa luz. Es re fuerte porque lo ves con una antiojerita, muy chiquitito, con cablecitos. Ahí sí me largué a llorar”.

