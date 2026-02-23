Apenas un día después de la sorpresiva eliminación de Susana Roccasalvo, el jurado de MasterChef Celebrity se atuvo al calendario e hizo competir a 6 participantes en la nueva e inesperada Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, una de ellos dejó el certamen en medio de una polémica feroz.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, “Chino” Leunis, y Sofía Gonet “La Reini” y Andy Chango, llegaron al estudio listos para que uno de ellos cocinara allí por última vez. Desde el balcón los miraban Ian lucas, “Turco” Husaín, Emilia Attías, “Cachete” Sierra y Marixa Balli con sus respectivos delantales blancos.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

Leé más:

QUIÉN FUE EL NUEVO ELIMINADO DE MASTERCHEF CELEBRITY

El objetivo de estas nueva Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity era cocinar en 60 minutos platos con carne Wagyu, considerada como un manjar japonés de primera categoría, aprovechando las características especiales de esta proteína.

Como complicación, la producción redujo los recursos de los participantes para la cocción de la Wagyu y por eso les permitió ingresar a una pileta donde había pelotas con números que correspondían a una caja con los ingredientes que les iban a tocar.

Al finalizar la competencia, el jurado fue haciendo pasar a los participantes para que muestren sus platos, y en la instancia final despidieron a Andy Chango, uno de los favoritos a ganar el certamen.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

Leé más:

MasterChef: Wanda Nara reveló su teoría sobre las fake news y La Joaqui confesó cuál fue la que más le molestó

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los lunes o domingos, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes, Guillermo “Walas” Cidade, Esther Goris, Rusherking, Susana Roccasalvo y Andy Chango.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Momi Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris, Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.