Un día de descanso en la playa de Mar Azul terminó en un episodio violento para la ex LAM Andrea Taboada. La periodista denunció que fue mordida por un perro sin bozal y golpeada por una mujer en medio de una discusión con una familia. Todo quedó asentado en una denuncia policial en Villa Gesell, y la propia comunicadora compartió imágenes de la herida y su ropa rota.

Según relató, el hecho ocurrió el domingo por la tarde mientras armaba una carpa junto a amigos en una zona poco concurrida. “No había casi nadie, estaba buenísima”, recordó en diálogo con el portal Pronto. En ese momento, una familia le advirtió: “Miren que nosotros tenemos un perro peligroso”.

Andrea Taboada. (Foto: Movilpress)

Incómoda por la situación, Taboada respondió: “Si vos tenés un perro peligroso, ponele un bozal. Venís a una playa pública, ponele un bozal”. La discusión escaló cuando la mujer la enfrentó: “Yo estaba con mi perrita en los brazos y la mina me dijo: ‘¿Qué me dijiste?’”. Según contó, recibió una cachetada y reaccionó de la misma manera.

ANDREA TABOADA FUE MORDIDA POR UN PERRO Y DENUNCIÓ UNA FEROZ PELEA

Luego apareció el marido con el animal. “Viene de atrás y me mordió toda la nalga”, describió. “Yo sangrando, un desastre”, agregó. También pidió la documentación del perro, pero le respondieron que no la tenían. “Era todo un delirio, no te puedo explicar”, sostuvo.

Lo que más la indignó fue la actitud posterior. “Se sentaron a tomar mate y… yo chorreaba de sangre”, expresó. Además, denunció insultos y definió la situación como de “impunidad total”, ya que nadie la asistió tras el ataque y tuvo que dejar la situación en manos de Fernando Burlando.

Foto: captura Instagram @antaboada

En la denuncia, detalló que ocurrió en la bajada de la calle 47, cerca del faro y la garita A16. Tras ser atendida en una salita, recibió la vacuna antitetánica y antibióticos. “Tengo todo hinchado, moretoneado”, concluyó.

