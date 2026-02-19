La suprema Maryland es un clásico de bodegón que combina pollo crocante, crema de choclo suave y un contraste dulce que la distingue de cualquier otra milanesa. Es un plato abundante y rendidor, con papas paille arriba de la carne, huevo frito, banana rebozada y una salsa que tiene que quedar espesa y brillante.

Aunque parece una receta sencilla, la diferencia entre una versión común y una que realmente se luzca está en la crema de choclo. El truco clave es cocinar bien la harina junto con la manteca y el choclo antes de incorporar la leche, para que pierda el sabor crudo y espese de manera pareja.

Después, la leche se agrega con fuego medio y revolviendo sin parar, así se evita que se formen grumos y la textura queda sedosa. El azúcar, en su medida justa, no vuelve dulce la preparación sino que potencia el sabor natural del choclo y equilibra la sal.

Ingredientes para la Suprema Maryland

Para la suprema

2 pechugas de pollo

3 huevos batidos

1 cdta de ajo picado

1 cda de mostaza

2 cdas de perejil fresco picado

Harina

Pan rallado

Queso sardo rallado

Aceite para freír

Pimienta blanca

Sal fina

Para la crema de choclo

1 cda de manteca

1 tacita de cebolla de verdeo cortada finamente

1 tacita de pimiento rojo cortado en cubos

1 tacita de choclo amarillo en granos

2 tacitas de choclo blanco cremoso

2 cdas de harina

½ tacita de azúcar

½ litro de leche

Aceite de oliva

Pimienta negra

Sal fina

Para los buñuelos de banana

2 bananas cortadas en rodajas

3 huevos batidos

1 tacita de harina

1 cdta de polvo para hornear

1 taza de leche

Otros ingredientes

Papas paille

Trozos de pimiento morrón

3 huevos fritos

Hojas frescas de hinojo

El queso sardo se tiene que colocar sobre la suprema caliente en esta receta de Maryland. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para la suprema

En un bol colocar los huevos batidos, el ajo, la mostaza y el perejil. Salpimentar y mezclar. Abrir las pechugas por la mitad. Envolverlas en papel folex y aplastar. Pasar por harina, la preparación de huevo y pan rallado. Freír a fuego moderado. Retirar y colocar sobre papel absorbente. Agregar el queso sobre las pechugas calientes.

Para la crema de choclo

En una sartén caliente, verter un poco de aceite de oliva y la manteca. Agregar la cebolla de verdeo y el pimiento. Salpimentar y mezclar. Incorporar los choclos, el azúcar y la harina. Mezclar y cocinar unos segundos. Verter la leche . Integrar todos los ingredientes. Cuando el líquido hierva, la preparación espesará y la crema estará lista.

Para los buñuelos de banana

En un bol, colocar los huevos batidos, la harina y el polvo para hornear. Batir. Agregar la leche y los trozos de banana. Mezclar. Freír. Retirar y colocar sobre papel absorbente.

