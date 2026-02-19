La suprema Maryland es un clásico de bodegón que combina pollo crocante, crema de choclo suave y un contraste dulce que la distingue de cualquier otra milanesa. Es un plato abundante y rendidor, con papas paille arriba de la carne, huevo frito, banana rebozada y una salsa que tiene que quedar espesa y brillante.
Aunque parece una receta sencilla, la diferencia entre una versión común y una que realmente se luzca está en la crema de choclo. El truco clave es cocinar bien la harina junto con la manteca y el choclo antes de incorporar la leche, para que pierda el sabor crudo y espese de manera pareja.
Después, la leche se agrega con fuego medio y revolviendo sin parar, así se evita que se formen grumos y la textura queda sedosa. El azúcar, en su medida justa, no vuelve dulce la preparación sino que potencia el sabor natural del choclo y equilibra la sal.
Ingredientes para la Suprema Maryland
Para la suprema
- 2 pechugas de pollo
- 3 huevos batidos
- 1 cdta de ajo picado
- 1 cda de mostaza
- 2 cdas de perejil fresco picado
- Harina
- Pan rallado
- Queso sardo rallado
- Aceite para freír
- Pimienta blanca
- Sal fina
Para la crema de choclo
- 1 cda de manteca
- 1 tacita de cebolla de verdeo cortada finamente
- 1 tacita de pimiento rojo cortado en cubos
- 1 tacita de choclo amarillo en granos
- 2 tacitas de choclo blanco cremoso
- 2 cdas de harina
- ½ tacita de azúcar
- ½ litro de leche
- Aceite de oliva
- Pimienta negra
- Sal fina
Para los buñuelos de banana
- 2 bananas cortadas en rodajas
- 3 huevos batidos
- 1 tacita de harina
- 1 cdta de polvo para hornear
- 1 taza de leche
Otros ingredientes
- Papas paille
- Trozos de pimiento morrón
- 3 huevos fritos
- Hojas frescas de hinojo
Procedimiento
Para la suprema
- En un bol colocar los huevos batidos, el ajo, la mostaza y el perejil. Salpimentar y mezclar.
- Abrir las pechugas por la mitad. Envolverlas en papel folex y aplastar.
- Pasar por harina, la preparación de huevo y pan rallado.
- Freír a fuego moderado. Retirar y colocar sobre papel absorbente.
- Agregar el queso sobre las pechugas calientes.
Para la crema de choclo
- En una sartén caliente, verter un poco de aceite de oliva y la manteca.
- Agregar la cebolla de verdeo y el pimiento. Salpimentar y mezclar.
- Incorporar los choclos, el azúcar y la harina. Mezclar y cocinar unos segundos.
- Verter la leche. Integrar todos los ingredientes.
- Cuando el líquido hierva, la preparación espesará y la crema estará lista.
Para los buñuelos de banana
- En un bol, colocar los huevos batidos, la harina y el polvo para hornear. Batir.
- Agregar la leche y los trozos de banana. Mezclar.
- Freír. Retirar y colocar sobre papel absorbente.
