La salud de Carlos Alberto “Indio” Solari encendió las alarmas este jueves por la mañana. El legendario músico de 77 años fue internado en una clínica de la provincia de Buenos Aires para realizarse una serie de chequeos médicos vinculados a su enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2016.

El entorno del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota publicó un comunicado oficial en redes sociales para llevar tranquilidad. “Gracias por la preocupación, lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, expresaron, en referencia al paro general de la CGT y el debate por la reforma laboral en el Congreso.

El comunicado sobre la salud del Indio Solari (Foto: Instagram/@indiosolarioficial).

Según informó Infobae, Solari ingresó a la guardia médica después de sufrir una descompensación en su casa. Los médicos lo sometieron a una batería de estudios que, según fuentes médicas, “arrojaron resultados normales”.

“No hubo ningún problema coronario, tampoco un ACV. Simplemente tuvo un episodio vinculado a su enfermedad, pero ya se encuentra bien y recibió el alta médica”, detallaron las fuentes consultadas. La aclaración llegó después de que circularan versiones que hablaban de un posible ACV, lo que generó preocupación y una ola de mensajes en redes sociales.

Apenas se conoció la noticia de su internación, miles de fanáticos, músicos y referentes culturales inundaron las redes con mensajes de apoyo bajo el hashtag #FuerzaIndio. La supuesta internación por un ACV se volvió tendencia y reflejó el impacto que tiene la figura del Indio en la cultura popular argentina.

El Indio Solari presentó tres nuevas canciones de su proyecto El Mister y Los Marsupiales Extintos

