El Indio Solari, que a pesar de ser una de las figuras más reconocidas de la Argentina mantiene un bajísimo perfil, sorprendió al brindarle a Pedro Rosemblat una entrevista para su streaming Gelatina.

En este contexto, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aseguró que los medios construyeron un personaje con el que él no se identifica. “La primera vez que tocamos en Buenos Aires, Gloria Guerrero hizo una crónica donde decía de mí que yo era enigmático y misterioso. Y a partir de ahí, yo acarreé con eso”, aseguró.

El Indio Solari habló de sus propiedades.

“Garpa pegarte”, sentenció Pedro. “Sí, claro, porque soy el millonario de izquierda. Han inventado un personaje que es maravilloso”, aseguró el Indio, antes de hablar de sus supuestas propiedades en el extranjero y avión privado.

EL INDIO SOLARIO HABLÓ DE SUS PROPIEDADES Y ATACÓ A LA PRENSA

“Lo mismo pasa con mis propiedades en el extranjero y mi avión privado, los pibes dicen que me lo merezco pero dan por sentado que lo tengo. Es muy loco eso, ¿no? Es el poder de la prensa. ‘Comprate lo que quieras, Indio, te lo merecés’, me dicen. ¡No, boludo, no tengo nada!”, cerró, con firmeza.