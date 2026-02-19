El cantante Carlos Alberto “El Indio” Solari fue internado en un sanatorio porteño. La noticia generó una fuerte conmoción entre los fanáticos del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes del rock nacional.

Según informó el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales, el artista de 77 años habría sufrido un ACV. De acuerdo al mensaje publicado en X por el conductor, el músico “Se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos”.

El Indio Solari tuvo un ACV (Foto: captura de X/@angeldebritook).

Sin embargo, Ari Lijalad informó en El Destape que no se trataría de un ACV conforme a la palabra de la esposa, Virginia Mones Ruiz: “A cabo de hablar con Virgnia, su esposa, y me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira. Se fue a un hospital a hacer un chequeo“.

La salud del Indio Solari (Foto: captura de X/@eldestape_radio).

