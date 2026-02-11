Una trágica noticia sacudió a Hollywood: James Van Der Beek, el recordado protagonista de Dawson’s Creek, murió este miércoles a los 48 años después de luchar durante meses contra un cáncer colorrectal.

Su familia confirmó el fallecimiento y, rápidamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y homenajes. Pero fue su último posteo en Instagram, publicado el 25 de enero, el que cobró un significado especial para todos sus seguidores.

En ese mensaje, James Van Der Beek celebró el cumpleaños de su papá y de una de sus hijas, dejando palabras cargadas de ternura y agradecimiento. “Mi padre y mi hija comparten cumpleaños hoy. Al principio pensé que eso era todo lo que compartían: me parecían muy diferentes. Pero a medida que ustedes dos han evolucionado y han dejado brillar más de quiénes son, puedo reconocer el mismo corazón abierto, cálido, amoroso y gentil”, escribió el actor.

El último posteo de James Van Der Beek (Foto: Instagram @vanderjames)

Leé más:

Murió James Van Der Beek, el recordado actor Dawson de Dawson’s Creek: tenía 48 años

EL ÚLTIMO POSTEO DE JAMES VAN DER BEEK: AMOR Y GRATITUD EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD

En la publicación, Van Der Beek también destacó la creatividad y la energía de ambos: “Veo el cuidado y la dedicación que tienen sobre quienes más aman. Veo la misma creatividad y originalidad acuariana. Y ambos hacen que cada habitación en la que se encuentren sea más divertida”.

El último posteo de James Van Der Beek (Foto: Instagram @vanderjames)

El mensaje cerró con una frase que, tras su muerte, conmovió aún más a sus fans: “En este mundo loco, me sorprende que hayan logrado permanecer tan abiertos, tan tiernos y tan genuinamente buenos. Son maravillas… y estoy increíblemente agradecido de teneros en mi vida. El mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él. Feliz cumpleaños, los amo con todo mi corazón”.

La muerte de James Van Der Beek deja un vacío enorme en el mundo del espectáculo, pero también un legado de amor, gratitud y lucha que quedará para siempre en el corazón de sus fans.

Leé más:

De qué murió James Van Der Beek, el protagonista de Dawson’s Creek a los 48 años

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.