Los fanáticos de Dawson’s Creek viven momentos de incertidumbre luego de la reaparición pública de James Van Der Beek, el recordado Dawson Leery.

El actor, que en noviembre de 2024 reveló que enfrenta un cáncer de colon en etapa 3, participó de manera virtual en un emotivo reencuentro del elenco de la serie, y su frágil imagen generó preocupación.

Preocupación por James Van Der Beek: el protagonista de Dawson’s Creek reapareció tras confirmar que padece cáncer | Créditos: instagram @vanderjames

El evento tuvo lugar en el Teatro Richard Rogers de Nueva York y reunió a gran parte del elenco original de la exitosa ficción juvenil que marcó a toda una generación entre 1998 y 2003.

Aunque Van Der Beek no pudo estar presente en persona, envió un video en el que expresó su tristeza por no poder compartir el escenario con sus compañeros y agradeció a los seguidores por mantener vivo el espíritu de la serie.

Preocupación por James Van Der Beek: el protagonista de Dawson’s Creek reapareció tras confirmar que padece cáncer | Créditos: instagram @vanderjames

“No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mi hermoso elenco en persona. Gracias por el apoyo incondicional, son los mejores fans del mundo”, dijo con visible emoción.

Preocupación por James Van Der Beek: el protagonista de Dawson’s Creek reapareció tras confirmar que padece cáncer | Créditos: instagram @vanderjames

CÓMO ESTÁ JAMES VAN DER BEEK

El actor explicó que se encontraba recuperándose de dos virus estomacales que complicaron aún más su estado de salud y le impidieron viajar. En paralelo, su esposa e hijos asistieron al homenaje en su nombre y subieron al escenario para cantar junto al resto del elenco el clásico “I Don’t Want To Wait”, de Paula Cole, tema icónico de la producción.

Preocupación por James Van Der Beek: el protagonista de Dawson’s Creek reapareció tras confirmar que padece cáncer | Créditos: instagram @vanderjames

Durante la reunión estuvieron presentes Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Busy Philipps, Kerr Smith, Meredith Monroe, entre otros actores que integraron el reparto original. La ausencia física de Van Der Beek fue uno de los momentos más comentados de la noche, aunque su mensaje grabado logró emocionar a todos los presentes.

La lucha del actor contra el cáncer continúa y él mismo eligió visibilizar cada etapa de su tratamiento, compartiendo en redes sociales sus avances y dificultades. Para los fanáticos de Dawson’s Creek, su aparición, aunque virtual, fue una muestra de fortaleza en medio de la enfermedad y un recordatorio de la huella imborrable que dejó en la televisión.