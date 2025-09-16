Robert Redford, actor, director y uno de los grandes íconos de Hollywood, falleció este 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su casa de Sundance, Utah, rodeado de su familia.

La noticia fue confirmada por su representante, Cindi Berger, quien destacó que partió en el lugar que más amaba, dejando un legado artístico y cultural que trascenderá generaciones.

Con su inconfundible cabello rubio, su porte juvenil y una sonrisa que lo convirtieron en símbolo de toda una época, Redford brilló en la pantalla grande durante más de cinco décadas.

Murió Robert Redford: la leyenda de Hollywood tenía 89 años | Créditos: Instagram @robertredfordofficialpage

Protagonizó clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), El golpe (1973), Los tres días del cóndor (1975) y Todos los hombres del presidente (1976). Su presencia lo llevó a ser considerado el heredero natural de figuras como Gary Cooper y Steve McQueen, aunque su magnetismo residía más en lo que dejaba entrever que en lo que mostraba abiertamente.

Además de ser uno de los actores más taquilleros de los años 70, Redford se consolidó como director con Gente corriente (1980), película que le valió un Óscar y lo consagró también detrás de cámaras.

Más adelante dirigió Un río lo atraviesa (1992), Quiz Show (1994) y La leyenda de Bagger Vance (2000), todas marcadas por una mirada sensible y un trasfondo social o político.

Murió Robert Redford: la leyenda de Hollywood tenía 89 años | Créditos: Instagram @robertredfordofficialpage

MURIÓ ROBERT REDFORD, ÍCONO DEL CINE

Su aporte más duradero al cine llegó en 1981 con la creación del Instituto Sundance, del que surgiría el festival que lleva el mismo nombre. Desde entonces, Sundance se transformó en el principal escaparate del cine independiente en Estados Unidos, punto de partida de directores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y Damien Chazelle.

Murió Robert Redford: la leyenda de Hollywood tenía 89 años | Créditos: Instagram @robertredfordofficialpage

A lo largo de su carrera, Redford no ocultó su costado político y ambientalista. Defendió causas ecológicas, denunció la influencia de los grandes intereses económicos y no dudó en involucrarse en debates sobre la sociedad estadounidense.

Esa visión crítica también se plasmó en películas como Leones por corderos (2007) o El conspirador (2010), donde puso el foco en las fallas del sistema político y judicial.

Murió Robert Redford: la leyenda de Hollywood tenía 89 años | Créditos: Instagram @robertredfordofficialpage

En sus últimos años, Redford siguió apareciendo en pantalla, con interpretaciones celebradas como en All Is Lost (2013), un desgarrador retrato de supervivencia, o en El viejo y la pistola (2018), con la que anunció su retiro de la actuación.

Su última aparición en una superproducción fue en Avengers: Endgame (2019), retomando su papel en el universo Marvel.

Murió Robert Redford: la leyenda de Hollywood tenía 89 años | Créditos: Instagram @robertredfordofficialpage

Nacido en Santa Mónica, California, en 1936, Redford transitó una juventud marcada por la rebeldía y los viajes antes de formarse como actor en Nueva York. Su ascenso fue meteórico: pasó de pequeños papeles en televisión a convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine estadounidense.

Robert Redford deja una huella imborrable: fue estrella de Hollywood, director premiado, activista comprometido y el gran impulsor del cine independiente en Estados Unidos. Le sobreviven su esposa Sibylle Szaggars, dos hijos y varios nietos.