La entrega de los Premios Carlos 2026, que celebran lo mejor de la temporada teatral de Villa Carlos Paz, quedó envuelta en una fuerte controversia tras la aparición de denuncias y reclamos que circulan en el ambiente artístico.

Aunque ninguna acusación fue presentada de manera formal, en las últimas horas comenzaron a escucharse versiones que hablan de irregularidades en la elección de los ganadores y de un profundo malestar entre varios protagonistas de la cartelera veraniega.

Juan Etchegoyen dialogó con su colega cordobés Jorge Elena. Allí se expuso una interna tensa de los Premios Carlos 2026 que, según relataron, se comenta en off the record entre artistas y productores. En ese contexto, la palabra que más ruido generó fue una: “corrupción”.

El eje de la polémica gira en torno al Premio Carlos de Oro, que este año quedó en manos del espectáculo Soy Mestiza, dirigido por Ángel Carabajal. La decisión no pasó inadvertida debido a que el mismo director ya había obtenido el máximo galardón en la edición anterior, lo que despertó suspicacias dentro del ambiente teatral.

“La obra que ganó el Premios Carlos de Oro Soy Mestiza es un espectáculo que dirige Ángel Carabajal que el año pasado ganó también un espectáculo de él y eso generó molestias, son obras que no hay ningún artista mediática o de renombre a nivel nacional”, explicó Jorge Elena durante la charla.

Fuerte denuncia contra los Premios Carlos 2026: “Hablan de corrupción” 2026. Foto: El Doce

ESCÁNDALO POR LOS PREMIOS CARLOS 2026

A partir de ese punto, Etchegoyen aportó información que recibió de manera reservada por parte de artistas que participaron de la temporada.

“Hay una queja que nadie hace pública pero que detrás de escena te llegan quejas y reclamos. A mí me dicen algunas personas que están enojadas y montando ciertas dudas con los Premios Carlos. Surge el nombre de nuevo de Ángel Carabajal. Lo que se están quejando los artistas por lo bajo es de esto y mencionan la palabra corrupción”, afirmó el conductor.

Fuerte denuncia contra los Premios Carlos 2026: “Hablan de corrupción” | Créditos: LA VOZ

Consultado al respecto, Elena reconoció: “Por abajo se habla de eso y trascendió eso que decís vos de alguna manera. Dos Premios Carlos de Oro consecutivos y sucede esto”.

Más allá de las críticas, Elena remarcó que el espectáculo ganador tuvo buena recepción, aunque admitió que el fallo del jurado llamó la atención. “La producción del espectáculo lo amerita y ha gustado la obra pero llama la atención esto de dos veces consecutivamente un Oro a una misma persona. El jurado de los Premios dicen que se fijan en espectáculos que no son tan vistos por la gente”, agregó.