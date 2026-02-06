Ana Paula Buljubasich vive un momento soñado: fue elegida Revelación de la Temporada en los Premios Carlos 2026 gracias a su deslumbrante trabajo en “Corto Circuito”, la comedia furor de Villa Carlos Paz.

La obra, dirigida por Diego Ramos y encabezada por Pedro Alfonso, se convirtió en uno de los grandes éxitos del verano.

El elenco lo completan figuras como Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebas Almada y Julieta Poggio, en una puesta que mezcla humor, ritmo y una estética moderna que atrapa a grandes y chicos.

Foto: prensa Corto Circuito

El desafío de ser robot y emocionar al público

En ese escenario, Buljubasich se animó a un desafío enorme: interpretar a un robot creado para reemplazar a la humanidad. El personaje exige precisión física, control absoluto de los gestos y un timing escénico impecable. Noche tras noche, la actriz se lució con una composición tan corporal como emotiva, que se transformó en uno de los grandes atractivos de la obra.

El reconocimiento no tardó en llegar: el Premio Carlos 2026 a la Revelación coronó su entrega y talento, y la posicionó como una de las artistas más prometedoras del teatro nacional.

Foto: prensa Corto Circuito

El trabajo en equipo detrás del éxito

La construcción del personaje tuvo un pilar clave en el acompañamiento de Pedro Alfonso y la mirada atenta de Diego Ramos, el director. Ramos trabajó codo a codo con Buljubasich para encontrar el equilibrio justo entre lo mecánico y la humanidad que atraviesa la comedia, potenciando el brillo de la actriz sobre el escenario.

Foto: prensa Corto Circuito

La emoción de un premio que marca un camino

Emocionada por el reconocimiento, Ana Paula Buljubasich compartió su alegría: “Subirme al escenario noche a noche, con este elenco tan increíble, con este proyecto tan divertido, escuchando de fondo risas todas las noches. No solamente que es terapéutico, sino que es una bendición, y encima ser premiada por hacer esto, por hacer algo que te gusta tanto, que te motiva tanto, creo que es una gran bendición de Dios”.

Foto: prensa Corto Circuito

La actriz también destacó el sentido de propósito que le da su trabajo: “Siempre supe que este proyecto y este personaje me iban a hacer muy feliz, y hoy, con estos premios siendo la revelación de la temporada, no hace nada más que motivarme a entender que mi propósito está en buen camino, y que lo que hacemos es maravilloso, porque hacemos reír a la gente, hacemos cambiarle el día de alguna forma, a alguien que tal vez no lo tuvo. Así que sentirme parte de eso es algo muy importante para mí, y aparte alimenta mi propósito en la vida, así que muy contenta”.

“Corto Circuito”: la comedia que conquistó a la familia

Desde su estreno, “Corto Circuito” se mantiene al tope del ranking oficial de recaudación de AADET y es la elegida por la familia para disfrutar del teatro en Villa Carlos Paz. Las funciones se realizan de martes a domingos en el Teatro del Lago.