Una historia de película se vivió este jueves en el estudio de Pasapalabra España. Rosa Rodríguez, una profesora universitaria nacida en Quilmes y criada en Galicia, se consagró como la mayor ganadora en la historia del ciclo al llevarse un premio de 2,7 millones de euros. El momento fue tan impactante que la emoción desbordó a todos en el set.

La definición fue de película: quedaban apenas tres segundos y una sola letra por responder en El Rosco. Con 24 aciertos en el marcador, Rosa se la jugó y acertó la letra M. La pregunta era sobre el apellido del jugador de fútbol americano elegido como el más valioso de la NFL en 1968 por la agencia AP. La respuesta, “Morrall”, desató el festejo inmediato y selló un triunfo histórico.

Rosa Rodríguez en Pasapalabra (Foto: captura Antena 3)

“No sé qué está pasando. No lo puedo creer”, dijo Rosa, entre lágrimas y ovaciones, apenas escuchó la cifra final del premio. “Estoy en shock”, confesó, mientras el público la aplaudía de pie.

Leé más:

Gran Hermano: Robertito Funes Ugarte contó quiénes lo acompañarán en La Noche de los Ex

LA VIDA ENTRE DOS MUNDOS DE ROSA RODRÍGUEZ Y UNA RIVALIDAD INOLVIDABLE

Rosa Rodríguez tiene 32 años y una historia marcada por los viajes. Nació en Quilmes, pero a los siete años su familia se mudó a Galicia, donde su papá —gallego de nacimiento— decidió volver tras haber emigrado de chico a la Argentina. Desde entonces, A Coruña fue el lugar donde más tiempo vivió.

La hazaña de Rosa no fue casualidad: llegó al programa el 19 de noviembre de 2024 y disputó 307 emisiones consecutivas frente a Manu Pascual, un madrileño de 29 años que había ingresado varios meses antes. El duelo entre ambos se convirtió en uno de los más largos y parejos de la historia del ciclo, con meses de enfrentamientos diarios que mantuvieron en vilo a la audiencia.

Rosa Rodríguez y su archirrival Manu Pascual en Pasapalabra (Foto: captura Antena 3)

Según datos de la agencia EFE, la rivalidad entre Rosa y Manu sostuvo un promedio de casi dos millones de espectadores por programa, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la competencia.

Leé más:

La insólita reacción de Rulo Schijman a los rumores de romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari

QUIÉN ES ROSA RODRÍGUEZ, LA ARGENTINA QUE HIZO HISTORIA EN LA TV ESPAÑOLA

Rosa es profesora universitaria de español como lengua extranjera y tiene formación en filología inglesa, lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza. En el programa contó que se animó a participar gracias al impulso de su mamá, con quien miraba concursos televisivos durante la pandemia.

Con su victoria, superó el récord anterior de Rafa Castaño, que había ganado 2.272.000 euros, y se quedó con el mayor premio entregado en la historia del formato en España.

Rosa Rodríguez en Pasapalabra (Foto: captura Antena 3)

El programa emitió el video completo del juego final, donde se puede ver el instante exacto en que la argentina responde la definición decisiva y entra para siempre en la historia grande de “Pasapalabra”.

Leé más:

Sabrina Rojas contó cómo vivió el escándalo con Luciano Castro cuando estaban juntos: “Estaba rota, pero...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.