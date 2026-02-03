Peter Lanzani (35) fue internado de urgencia en el Sanatorio Colegiales este lunes. El actor ingresó alrededor del mediodía en silla de ruedas, tras sufrir una descompensación que encendió todas las alarmas entre sus allegados y el equipo médico.

Según relató el periodista Pepe Ochoa en LAM, fue la novia de Lanzani quien lo acompañó en el primer momento y alertó a los médicos sobre su estado. Apenas llegó al sanatorio, los profesionales le realizaron análisis de sangre y una batería de estudios para descartar diferentes cuadros, ante la posibilidad de que requiriera una operación inmediata.

Durante las primeras horas de internación, Peter presentó fiebre, un síntoma que preocupó a los médicos y a su entorno. Sin embargo, la situación se estabilizó y, según informaron, el actor está fuera de riesgo.

“Verán si eventualmente tienen que operarlo o no”, explicaron desde el sanatorio, mientras el equipo médico sigue de cerca su evolución. Por el momento, Lanzani permanece en observación y bajo estrictos controles, acompañado por su familia y su pareja.

Ochoa detalló que Peter Lanzani “a la mañana estaba bien, pero luego se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, lo que motivó el rápido traslado y la atención inmediata. El cuadro, aunque generó preocupación en un primer momento, no representaría un riesgo grave según los últimos reportes médicos.

Por ahora, Peter Lanzani se mantiene estable y seguirá internado en observación hasta que los médicos descarten cualquier complicación. Su familia y su novia permanecen a su lado, a la espera de novedades sobre su salud.

