La carrera actoral de Pedro Peter Lanzani (35) comenzó como modelo de una marca de ropa para niños, hasta que conoció el éxito de pequeño en Chiquititas Sin Fin,hasta que llegó un punto en el cual analizó dejarlo todo.

“En la segunda temporada de Casi Ángeles creo que fue", reconoció.

Sin entrar en detalles, Peter reconoció que fue Nicolás Vázquez uno de los que lo convenció de seguir: “Nosotros estábamos quemados. Hacíamos tres Grand Racks por día. Salías a bailar y las pibas eran un delirio... Era intenso lo que pasaba”.

Peter Lanzani (Foto: Movilpress)

Luego explicó sus razones para evaluar abandonar la actuación: “Yo me quería ir de viaje egresado, quería terminar bien mi colegio, quería no perderme los viajes con mis amigos, mi gira con mi club de rugby”.

“O sea, había cosas que no me quería perder, que eran fundacionales también para mi vida”, resumió Pedro Lanzani.

Peter lanzani y la terapia

"Yo tardé 34 años en ir al psicólogo. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, y no es que sentía que estaba loco o tenía un problema. Simplemente es un espacio", le contó a Grego Rossello.

Además, se plantó: "No estoy en una carrera de ser el mejor actor del mundo. No creo en eso. Creo en algunas performances. No creo en una consagración tampoco. Eso te limita. Porque está bien, llegaste. ¿A dónde llegaste? ¿Ahora? ¿Qué viene después?“.