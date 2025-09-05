El reconocido actor Peter Lanzani sorprendió en las últimas horas con un radical cambio de look. Después de varios años luciendo pelo largo y barba tupida, el ex Casi Ángeles decidió renovar su imagen y se mostró con un corte de pelo más prolijo, que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

El giro estético de Lanzani está ligado a su próximo proyecto teatral: será protagonista de El Emperador de Gynt, obra para la cual necesitaba una apariencia diferente. Desde el escenario, compartió imágenes de su transformación y generó una ola de comentarios que celebraron la nueva faceta del actor.

Hace unos meses, en diálogo con Infobae, Peter Lanzani había reflexionado sobre el valor de la imagen en su carrera: “Me fascina observar y analizar cómo las apariencias que uno adopta cambian la fisicalidad: la forma de moverse, caminar, gesticular, incluso respirar. Eso enriquece mucho a la hora de componer un personaje”.

Crédito: Instagram

Con esa mirada artística, el actor reconoció que muchas veces debió enfrentar críticas por su aspecto físico. “Es increíble cómo seguimos juzgando a las personas por su apariencia. Eso hiere, claro que hiere, porque somos seres sensibles más allá de lo que mostremos”, admitió.

PETER LANZANI SOBRE LAS CRÍTICAS A SU ATUENDO

Lejos de los estereotipos de galán que lo acompañaron en su juventud, Lanzani eligió priorizar su búsqueda personal y profesional. Sin embargo, no ocultó que a lo largo de los años recibió comentarios hirientes: “Sucio”, “linyera”, “facho”, “zurdo asqueroso”… la lista es larga. Con humor y sin humor me han dicho de todo”, relató.

Consciente de que la exposición pública lo convierte en blanco de críticas, el actor explicó que intenta enfrentar los ataques con su trabajo: “Yo respondo con lo que hago, ni más ni menos. Pero claro que duele. Las balas entran”.