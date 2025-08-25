En pleno corazón del invierno y rodeados por la majestuosidad del Cerro Catedral, un selecto grupo de figuras del espectáculo vivió una experiencia inolvidable en Bariloche.

Joaquín Furriel y Peter Lanzani, dos de los actores más destacados de la escena nacional, viajaron hasta la Patagonia para ser parte de una exclusiva celebración que también contó con la presencia de la influencer peruana Alondra García Miró y un show íntimo del popular cantante argentino Rusherking.

La cita fue mucho más que un simple encuentro: se trató de una vivencia de alto nivel que fusionó lujo, naturaleza y momentos únicos.

Rusherking sorprendió con un showcase privado, que incluyó la participación especial del artista chileno DrefQuila, en un entorno inigualable, rodeado de montañas y lagos.

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa





Foto: prensa





Foto: prensa





Foto: prensa





Foto: prensa

ASÍ FUE LA ESTADÍA DE JOAQUÍN FURRIEL, PETER LANZANI Y MÁS FAMOSOS EN EL SUR ARGENTINO

Durante dos días, los invitados disfrutaron de una agenda pensada al detalle: una cena de autor en el icónico hotel Pire Hue, una jornada de esquí en el Cerro Catedral, un paseo en yate por el Nahuel Huapi con DJ set en vivo y, como broche de oro, un after party en Estancia Cipresales, un refugio exclusivo con vistas panorámicas a Bariloche.

La experiencia formó parte del lanzamiento regional de Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet, una edición limitada del reconocido whisky escocés, inspirado en el invierno profundo de Escocia.

Con momentos íntimos, experiencias sensoriales y una estética cuidadosamente curada, el evento dejó postales memorables de un invierno de lujo en el sur argentino.